El seguro de vida: el tabú financiero

Mucho más que “si me pasa algo”

El seguro de vida moderno va mucho más allá de una indemnización por fallecimiento. Hoy existen coberturas que pueden marcar la diferencia frente a situaciones críticas: invalidez total y permanente, enfermedades graves, pérdidas físicas o renta diaria por internación.

También hay pólizas de vida con cuenta de capitalización, que combinan protección con ahorro. En estos planes, una parte de la prima se destina a un fondo que se acumula con el tiempo y que incluso puede retirarse en vida. De esta manera, el seguro deja de ser solo una cobertura y se convierte en una herramienta de planificación patrimonial a largo plazo.

Cuando fallece el sostén económico del hogar, los seguros automáticos —como los obligatorios o los que vienen con tarjetas— apenas alcanzan para unos meses de gastos básicos. Una póliza individual, en cambio, puede garantizar la educación de los hijos, la continuidad de la vivienda y la estabilidad del nivel de vida familiar. Con un seguro de vida, la pérdida de uno de los sostenes familiares es solo sentimental, nunca económica.

La enfermedad de un profesional independiente también puede frenar de golpe sus ingresos y poner en riesgo tanto a su familia como a su negocio. En ese escenario, un seguro con cobertura de enfermedades graves o renta diaria brinda liquidez inmediata para afrontar tratamientos y sostener obligaciones. Así, el impacto es personal, pero no financiero.

La importancia de un asesor matriculado

La verdadera protección surge de un seguro individual, adaptado a la etapa de vida, al nivel de ingresos y a las responsabilidades de cada persona. Por eso, lo más conveniente es realizar este análisis con un asesor matriculado en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que pueda identificar las necesidades particulares y recomendar las coberturas más convenientes.

Anticiparse, siempre

Anticiparse siempre es más barato y más inteligente que reaccionar en la urgencia. El seguro de vida no es pensar en la muerte, sino en la continuidad de un proyecto familiar y patrimonial.

Mariano Sebastián Ricco

Asesor Financiero – Coordinador de Equipo

Matrícula CNV 2365 | Matrícula SSN 107249

Instagram: @mr_asesoriafinanciera

LinkedIn: Mariano Sebastián Ricco

por CONTENTNOTICIAS