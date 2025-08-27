Dietas de moda: ¿por qué fracasan y cuál es la alternativa real?

El espejismo de las dietas rápidas

Dieta Atkins : propone una reducción drástica de carbohidratos. Al principio se baja de peso, sí, pero gran parte es agua y masa muscular. Mantenerla resulta difícil porque el cuerpo pide energía y variedad.

: propone una reducción drástica de carbohidratos. Al principio se baja de peso, sí, pero gran parte es agua y masa muscular. Mantenerla resulta difícil porque el cuerpo pide energía y variedad. Dieta Dukan : tiene un consumo casi exclusivo de proteínas. Puede generar saciedad rápida pero es monótona, produce déficit de vitaminas y sobrecarga renal si se extiende demasiado.

: tiene un consumo casi exclusivo de proteínas. Puede generar saciedad rápida pero es monótona, produce déficit de vitaminas y sobrecarga renal si se extiende demasiado. Dietas Detox : populares por prometer “limpiar” el organismo con jugos o líquidos. Más allá del marketing, el cuerpo ya tiene hígado y riñones que cumplen esa función. La pérdida de peso es momentánea y se recupera enseguida.

: populares por prometer “limpiar” el organismo con jugos o líquidos. Más allá del marketing, el cuerpo ya tiene hígado y riñones que cumplen esa función. La pérdida de peso es momentánea y se recupera enseguida. Dieta Keto: busca llevar al cuerpo a la “cetosis” eliminando casi todos los carbohidratos. Aunque en algunos casos puede usarse con fines médicos, para la mayoría implica riesgo de déficit nutricional, mal aliento, cansancio y dificultades sociales (no poder compartir una comida común), especialmente en una cultura como la nuestra.

Todas estas dietas tienen algo en común: funcionan en el corto plazo porque generan un “shock” en el cuerpo. Pero no enseñan a comer, no cambian la relación con la comida y no se sostienen en la vida real.

El efecto rebote y la frustración

Quien prueba estas dietas suele bajar rápido los primeros días, pero con el tiempo la restricción genera ansiedad, se vuelve difícil seguirlas y llega “la comilona” o el abandono. El resultado es el conocido efecto rebote: recuperar el peso perdido, a veces con algunos kilos extra, y la sensación de fracaso ante este nuevo proceso.

El camino sostenible: cambio de hábitos

Frente a esta realidad, y con el enorme crecimiento en la incidencia de sobrepeso y obesidad, es que se sostiene que la clave no está en la dieta de moda, sino en un método que acompañe el cambio de hábitos a largo plazo.

Un ejemplo de este enfoque es Liviana Mente, un método que se centra en enseñar a comer de forma consciente y flexible. La propuesta no es eliminar grupos de alimentos ni vivir contando calorías sino aprender a equilibrar las comidas, manejar las emociones que llevan a comer de más y disfrutar del proceso.

Por qué sí funciona un método con hábitos

Es flexible : no se basa en prohibiciones extremas, sino en la adaptación a la vida cotidiana.

: no se basa en prohibiciones extremas, sino en la adaptación a la vida cotidiana. Genera aprendizaje real : la persona comprende cómo combinar alimentos y cómo organizarse, en lugar de seguir un plan rígido.

: la persona comprende cómo combinar alimentos y cómo organizarse, en lugar de seguir un plan rígido. Incluye actividad física: contemplar el movimiento hace que el tratamiento sea integral.

contemplar el movimiento hace que el tratamiento sea integral. Se sostiene en el tiempo : no depende de fuerza de voluntad infinita, sino de incorporar nuevas rutinas poco a poco.

: no depende de fuerza de voluntad infinita, sino de incorporar nuevas rutinas poco a poco. Mejora la relación con la comida: deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado.

Conclusión

Las dietas de moda seguirán apareciendo, siempre con una nueva promesa y un nombre atractivo. Pero los resultados rápidos y extremos rara vez se sostienen. Por eso aposté en crear el Método Liviana Mente como una alternativa real y duradera, que eduque, acompañe y fomente un cambio de hábitos verdaderos.

Porque al final, lo que todos buscamos no es solo bajar de peso unos días sino vivir más livianos, libres de la lucha eterna con la balanza y disfrutando la comida sin culpa.

Contacto:

Consultorio presencial: Parque Leloir y El Palomar

Método Liviana Mente

Instagram: nutriarita_valle

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1144004683

por CONTENTNOTICIAS