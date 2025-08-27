Vesta y el mercado de vermut que sigue creciendo en el país

El vermut nacional está en auge y creciendo a paso firme. Vesta, el vermut de Familia Borzi elaborado a base de uvas salteñas no se queda atrás.

Este mes y cumpliendo 5 años en el mercado, el Vermut de Boedo lanzó sus botellas de 750ml. Vermut Rosso y Blanco presentados de manera elegante y moderna en botellas de tipo borgoña, con tapón y un diseño exclusivo que denota su excelente calidad.

Desde sus inicios Vesta sorprende los paladares con sabores equilibrados, clásicos y aun así originales. Ahora la botella trae más volúmen pero su calidad y alma argentina no cambian.

“Somos nostálgicos de las tradiciones argentinas, de los gustos de nuestros abuelos y antepasados, de nuestros orígenes sicilianos, de los hábitos llevados en la sangre. Pero también somos modernos, bichos de una ciudad en constante cambio y nos gusta aggiornarnos a lo que pasa en este momento.” Vesta necesitaba crecer un poco más para poder ganar visibilidad y desde su lanzamiento (hace un par de semanas) no para de llamar la atención de todo su público.

Lo encuentran en su página www.vestavermut.com.ar junto con algunas piezas de diseño exclusivas, y también en instagram como @vestavermut donde se puede encontrar el mapa que muestra los lugares que lo tienen en venta y en carta.

por CONTENTNOTICIAS