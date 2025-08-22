¿Qué es AYURVEDA? ¿cuál es TU dosha?

Ayurveda significa vida y veda significa conocimiento o sabiduría.

El Ayurveda es la Medicina Madre de la India, de la cual nacieron todos los sistemas médicos del mundo moderno.

Hace miles de años, sabios filósofos observaron la naturaleza y buscaron comprender los misterios del universo. Descubrieron que toda materia está formado por cinco elementos o estados: éter, aire, fuego, agua y tierra.

El ser humano es un microcosmos dentro del gran macrocosmos. Así como los cinco elementos están en toda la naturaleza, también habitan en cada uno de nosotros. Esta conexión explica nuestra profunda relación con todo lo que nos rodea.

Los cinco elementos son:

Éter (espacio): el lugar donde todo ocurre.

Aire: movimiento y dinamismo.

Fuego: poder de transformación.

Agua: fluidez, frescura y suavidad.

Tierra: estabilidad, firmeza y solidez.

Al combinarse, estos elementos dan origen a los tres doshas o biotipos del Ayurveda: Vata, Pitta y Kapha.

Cada uno de nosotros nace con una proporción única de doshas (fuerzas que rigen nuestras funciones físicas y mentales).

¿Cómo podemos descubrir nuestra naturaleza?

A través de un test ayurvédico, que revela qué doshas predominan en cada persona y cuáles son los alimentos, rutinas y actividades más favorables para mantener el equilibrio y la salud.

¿Qué Alimentación nos invita a encontrar el equilibrio? ALIMENTOS SÁTVICOS

Ayudan a la mente a estar más clara y centrada, y al cuerpo, a tener la energía suficiente para la acción de la vida cotidiana. Como regla general, son aquellos alimentos que se encuentran más cerca de la energía solar, la mayoría de los vegetales y frutas frescos, granos frescos preparados, legumbres, leche materna, ghee, la mayoría de las semillas, nueces, aceites obtenidos por presión en frío y edulcorantes naturales.

El Ayurveda nos recuerda que no existe una única receta para todos. Cada persona es un universo en sí misma, con necesidades únicas y un camino propio hacia el bienestar.

Cuando aprendemos a reconocer nuestra naturaleza y a vivir en sintonía con ella, recuperamos la armonía con nuestro cuerpo, nuestra mente y la naturaleza que nos rodea.

¿Te gustaría realizar el test para saber cuál es tu biotipo y alimentación que te beneficia? Contáctame!

Mariela Cavagnaro / Instagram: @mariela_cavagnaro

Nutricionista Mat.325, Coach Psicológico Integral, Lic. En Alimentación Consciente y Ayurveda

