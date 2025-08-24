Carla Torazzi, la fuerza detrás de la innovación blockchain en Argentina

En un salón lleno de mujeres referentes en ciencia, tecnología, sostenibilidad y otras áreas, Carla Torazzi escuchó su nombre. Cuando anunciaron que era la ganadora del Premio Mujer en Innovación – Mujeres Ciencia y Tecnología, no pensó en logros, ni en aplausos, ni en titulares. Pensó en todos los momentos donde todo parecía incierto y, aun así, siguió adelante.
“Este premio no reconoce un momento brillante. Reconoce constancia, decisiones difíciles, fracasos que se convirtieron en lecciones y, sobre todo, personas que apostaron conmigo cuando todavía no se veía nada claro.”
Carla es fundadora y CEO de Toradev, una empresa argentina especializada en blockchain, tokenización, consultoría y desarrollo de modelos de negocio digitales. Desde hace años, lidera proyectos que digitalizan activos del mundo real —como propiedades, vehículos, educación, startup y proyectos productivos, entre otros— y los transforman en tokens operables en blockchain, con transparencia, fraccionamiento y trazabilidad automatizada.
Pero, sobre todo, Carla es una traductora del futuro: alguien que puede tomar conceptos técnicos y convertirlos en decisiones simples, posibles y rentables.
“Mucha gente todavía cree que blockchain es algo lejano o solo para grandes empresas. Yo vengo a mostrar lo contrario: blockchain puede ayudar a cualquier negocio que quiera ordenar procesos, reducir fricciones y generar confianza. Si hay valor dormido, lo podemos activar.”
El poder de tokenizar
La tokenización es uno de los conceptos más revolucionarios de esta nueva economía digital. Se trata de representar cualquier activo —físico o intangible— como un token digital programado en blockchain, con reglas claras y trazables. Eso permite que propiedades puedan fraccionarse, que inversiones sean accesibles desde montos bajos, o que procesos enteros se automaticen sin intermediarios.
“Tokenizar no es subir algo a internet. Es darle vida digital a un valor del mundo real. Es permitir que un proyecto se abra al mercado, que un inversor tenga certezas, que una persona participe de oportunidades que antes no existían para ella.”
Desde Toradev, Carla y su equipo desarrollan plataformas para gestionar activos tokenizados, diseñan smart contracts, asesoran a gobiernos y empresas, y crean sistemas que permiten, por ejemplo, tokenizar propiedades y automatizar pagos de rentas o dividendos de forma transparente.
Educación, comunidad y conciencia
Carla no sólo crea tecnología. La explica, la enseña y la vuelve accesible. Es autora del libro “Despierta: El poder de la descentralización: conciencia, cultura y transformación con Blockchain”, creadora de la metodología Inversor Grow y del sistema Web-Book, dos herramientas diseñadas para que cualquier persona o empresa pueda comprender cómo aplicar blockchain de forma estratégica.
“Si la tecnología no se entiende, no sirve. Por eso dedico tanto tiempo a formar, a hablar, a crear contenido. Porque blockchain no es el fin, es el medio. Y para usarla bien, primero hay que entender para qué.”
Esa vocación por acercar lo complejo a la vida real la llevó a crear espacios de formación para emprendedores, empresarios, gobiernos e instituciones educativas. También a impulsar el concepto de “Emprender en modo beta”, una filosofía que promueve la prueba, el error, la mejora constante y la construcción colaborativa.
“La innovación no es elegante. Al principio es torpe, incómoda, llena de dudas. Pero es ahí donde se mejora. No hay que esperar a estar listos para empezar: hay que empezar y aprender en el camino.”
Un reconocimiento que trasciende
El Premio Mujer en Innovación, otorgado por primera vez por el Gobierno de la Ciudad de Mendoza, no sólo destaca un recorrido profesional: visibiliza el valor de las mujeres que hoy lideran procesos de transformación en tecnología, ciencia y negocios.
“Me emociona que este reconocimiento venga de una gestión pública que no se queda en el discurso. Agradezco profundamente al Gobierno de Mendoza y a la gestión de Ulpiano Suárez, por apostar a dar visibilidad al talento femenino, por crear espacios donde el trabajo de las mujeres en tecnología es valorado con seriedad. Eso también es innovación: reconocer, visibilizar, respaldar.”
Carla Torazzi no representa sólo una historia de éxito en blockchain. Representa un nuevo paradigma: el de una tecnología que no separa, sino que une; que no encierra en código, sino que abre caminos hacia un futuro más justo, accesible y colaborativo.
“Mi propósito no es que más gente use blockchain. Es que más personas entiendan que tienen derecho a decidir sobre su valor. Y que esa decisión puede estar respaldada por tecnología que no miente, que no cambia, que no discrimina. Eso, para mí, es descentralizar.”
CT: Para acceder a la plataforma visita toradev.io - Pueden seguirnos en Instagram [@toradev.io] para saber más sobre tokenización @torablockchain [+54 9 261-7050920].
por CONTENTNOTICIAS
Comentarios