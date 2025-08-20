Tendencias en Alimentación, Salud y Wellness: lo que viene por la Lic Andrea Beritognolo

¿Por qué es tendencia el bienestar?

Porque buscamos más calidad de vida, sentirnos mejor, y equilibrio. Buscamos nuevos tratamientos o herramientas, porque deseamos un verdadero cambio. Somos más conscientes del stress, del ritmo de vida agitado, la ansiedad permanente. Hoy nos interesamos por la microbiota intestinal, las alergias alimentarias, los prebióticos. Es decir nos ocupamos de los temas de alimentación y salud mucho más que antes.

¿Qué nuevas tendencias hay en este ámbito?

Hay muchas terapias, disciplinas, que se complementan. Hay que hacer un mix, entre opciones ventajosas como puede ser alimentación emocional, conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, integrando todo. La meditación, mindfulness, medicina herbal tiene muchas ventajas para lograr el equilibrio. El manejo del estrés es fundamental, implementar estas terapias ayuda muchísimo.

¿Podemos caer en malas decisiones ante tanta sobreinformación que recibimos?

Si, claramente! Es uno de los inconvenientes y riesgos para la salud. Leer mucho no es sinónimo de estar bien informados, hay que seleccionar la información o los consejos recibidos. Los profesionales capacitados, formados, son quien deben hacerlo. No cualquiera puede hablar con liviandad y sin conocimientos de ayuno intermitente o de infusiones detoxificantes.

¿Qué ofrece Academia Quadrivium?

Quadrivium brinda formaciones de calidad en todas estas temáticas: desde Celiaquía, hasta formaciones en coaching, instructorados en Diabetes, o manipulación de alimentos. Muchas son para crecimiento personal y también con salida laboral, y fomento del empleo permanente.

Nuestras formaciones están destinadas a todo público y también profesionales Contamos con avales y certificaciones nacionales internacionales. Muy pronto contaremos con Certificación Universitaria.

¿Qué se viene para el futuro en esta área?

Es un sector que no para de crecer y prometer. Se viene todo lo relacionado a la alimentación sustentable, el cuidado del ambiente y desperdicios. Los emprendimientos en alimentación saludable: servicio de viandas, vending saludables, foodtrucks y por supuesto todo lo referido a la nutrición y estética, y el turismo de bienestar.

¿Dónde podemos contactar la Academia?

Nuestros canales de comunicación

www.quadrivium.com.ar

WhatsApp: 54 9 11 6208 0393

@academia.quadrivium

por CONTENTNOTICIAS