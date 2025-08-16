Federico Poujol: el coach que convierte liderazgo en patrimonio

Por Carlos Sebastián Cicania

Cuando Federico Poujol habla de liderazgo, no cita a autores ni se refugia en frases motivacionales. Habla desde la calle, desde la experiencia directa con madres solteras, jóvenes sin oportunidades y familias que nunca imaginaron ser dueñas de su propio hogar.

“El liderazgo cambia destinos”, dice desde su oficina en Springville, Utah, donde hoy ayuda a decenas de familias a construir un futuro a través del acceso a la vivienda y al desarrollo personal.

Nacido en Honduras, Federico tiene 43 años y una misión clara: derribar la pobreza con habilidades concretas, no con discursos. A lo largo de su carrera, ha guiado a más de 2.000 personas —muchas en situación de vulnerabilidad— a través de entrenamientos en liderazgo, ventas y comunicación. En paralelo, ha acompañado a más de 300 familias en el proceso de comprar su primera propiedad.

“Una casa propia no es solo ladrillo y cemento. Es estabilidad, dignidad y una base emocional para crecer”, afirma. Y él lo sabe bien: su vida profesional combina el mundo inmobiliario con el coaching, en un modelo de impacto que hoy busca expandir en Estados Unidos.

Federico comenzó dando talleres en barrios de Tegucigalpa, donde entendió que el verdadero cambio empieza cuando una persona descubre que puede liderar su propia vida. Hoy, trabaja como inversor inmobiliario, agente de bienes raíces, formador y orador, con un enfoque centrado en el empoderamiento.

Su diferencial es claro: no solo capacita, sino que guía a sus alumnos hasta lograr resultados tangibles. “Podés enseñarle a alguien a hablar en público, pero si además le enseñás cómo usar esa voz para vender, negociar y liderar un equipo, le estás dando independencia económica”, resume.

Su experiencia y modelo de trabajo se han traducido en cientos de historias concretas: personas que pasaron de la informalidad al empleo estable, de la timidez al liderazgo, y de la vivienda alquilada a la casa propia.

Su trayectoria no pasa desapercibida. En un contexto donde el acceso a la vivienda, la inclusión laboral y la cohesión social son desafíos cada vez más urgentes, el trabajo de Poujol representa una solución concreta y replicable. Su capacidad para formar líderes en comunidades vulnerables —combinando coaching, entrenamiento en ventas e inversión inmobiliaria— lo posiciona como un referente en la construcción de capital humano con impacto real.

Desde Utah, su visión es clara: replicar su modelo a nivel nacional, colaborando con gobiernos locales, organizaciones comunitarias y empresas socialmente responsables.

“Estados Unidos necesita más que técnicos. Necesita formadores, guías, líderes comunitarios que ayuden a los demás a descubrir su propio potencial”, señala.

Entre sus temas de especialización están la comunicación efectiva en el trabajo, el armado de equipos sólidos, la oratoria para emprendedores y el liderazgo basado en valores. No son conceptos de moda: son herramientas concretas para quienes viven al margen del sistema.

También ha sido invitado por la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y otras instituciones a dictar talleres y conferencias, lo que valida su perfil como experto con experiencia tanto en el terreno como en entornos formales.

Hoy, mientras sigue acompañando procesos de compra de vivienda en Utah, Poujol diseña nuevos contenidos para capacitar a más personas en todo el país. Su objetivo no es solo seguir creciendo profesionalmente, sino multiplicar su impacto.

“Yo enseño a las personas a encontrar su voz, y luego a usarla para cambiar su realidad. Eso, para mí, es verdadero liderazgo.”

