“Comprar propiedades en Argentina 2025: ¿aprovechar ahora o esperar? La mirada de Maximiliano D’Onofrio”

Un mercado que vuelve a moverse

Durante 2025, las escrituras en CABA registraron subas interanuales de más del 90 %, según los colegios notariales. Además, la oferta de créditos hipotecarios reapareció en bancos públicos y privados, con tasas fijas entre 8,5 % y 12 % o líneas UVA con TNA del 4,5 %. “Si contás con ahorros o acceso a crédito, este es un escenario muy atractivo. Los precios todavía están por debajo de los valores históricos y el financiamiento volvió a ser una herramienta posible”, explica D’Onofrio.

El dato clave es que, a pesar de este repunte, aún existe margen de negociación: las propiedades se cierran en promedio con un 5 % de descuento sobre el precio publicado.

Construir o comprar: la balanza que se inclina

La otra pregunta que muchos se hacen es si conviene construir desde cero. Los números son claros: los costos de materiales y mano de obra encarecieron la construcción hasta un 20 % más que el valor de comprar un departamento o casa terminada.

Para Donofrio, la ecuación está definida: “Hoy conviene más comprar metros cuadrados listos para habitar, no solo por precio, sino por previsibilidad y velocidad. Construir implica riesgos, plazos que se extienden y costos que cambian constantemente.” Además, los bancos no financian proyectos individuales de obra con la misma facilidad que una hipoteca sobre propiedad existente, lo que vuelve aún más atractiva la compra de unidades ya terminadas.

¿Esperar o actuar?

El consenso entre especialistas es que los precios comenzaron a recomponerse. La combinación de más demanda, créditos accesibles y costos de construcción en alza empuja el mercado hacia un ciclo alcista. D’Onofrio es claro: “Los precios ya están en movimiento. Si esperás mucho, podés quedarte fuera de las mejores oportunidades. Comprar ahora con estrategia y acompañamiento profesional puede marcar la diferencia.”

Conclusión

El 2025 ofrece una ventana de oportunidad para quienes cuentan con ahorros o posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Comprar propiedades ya construidas es hoy más conveniente que encarar una obra desde cero, y el contexto indica que esperar puede ser más costoso que decidirse ahora.

“El agente estratégico no dice ‘comprá’ o ‘no compres’: pregunta ‘¿cuáles son tus objetivos y con qué recursos contás?’ Con eso, diseñamos una estrategia realista”, concluye.

