Necesitan visa los ciudadanos argentinos para viajar a Estados Unidos en 2025?

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa creado por el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado de EEUU., que permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, por un período de hasta 90 días, sin necesidad de visa.
¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar bajo el VWP?
Para poder viajar a Estados Unidos a través del VWP, hay que cumplir con tres requisitos fundamentales:
- Ser ciudadano de uno de los países participantes del programa.
- Tener un pasaporte electrónico, también conocido como e‑Passport.
- Solicitar y obtener una autorización ESTA antes de abordar el vuelo hacia EEUU.
¿Qué es la autorización ESTA?
La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica obligatoria que se solicita antes del viaje. No reemplaza al pasaporte ni a la visa, pero es indispensable para quienes acceden al programa.
Algunos datos clave:
- Se tramita online en el sitio oficial del gobierno de EEUU.
- En la actualidad su costo total es de USD 21.
- Tiene una validez de dos años.
- Permite múltiples ingresos a EE. UU., pero cada estadía no puede superar los 90 días.
¿Qué cosas no están permitidas bajo el VWP?
- No se puede trabajar ni estudiar en EEUU durante la estadía.
- No se puede extender la visita más de 90 días.
- Si necesitás permanecer más tiempo o tenés otros fines (como mudarte o estudiar), debés tramitar una visa.
¿Entonces, los argentinos pueden viajar sin visa?
Por el momento, no. Aunque Argentina inició formalmente el proceso para ingresar al VWP, esto aún no ha concluido. Se trata de un procedimiento técnico y diplomático que puede demorar varios meses. Hasta que se confirme oficialmente la incorporación, los ciudadanos argentinos deben seguir solicitando una visa para entrar a Estados Unidos.
por CONTENTNOTICIAS
