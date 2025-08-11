CICREA Tercera Edición: Últimos días para enviar tu relato

El Concurso Internacional de Cuentos y Relatos CICREA, organizado por Editorial Annunate, entra en su etapa final. Con una consigna sugerente, “Spicy Romance” la tercera edición del certamen invita a escritores y escritoras de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil y México a presentar relatos originales antes del 31 de agosto de 2025.

Desde su primera edición, CICREA se ha consolidado como un espacio para dar visibilidad a nuevas voces de la literatura hispana, sin importar trayectoria previa. La propuesta busca estimular la creatividad y ofrecer a los autores la oportunidad de ver sus obras publicadas y llegar a nuevos lectores. Este año, el eje temático desafía a explorar historias de romance apasionado, con personajes diversos y bien desarrollados, alejados de los clichés y los estereotipos.

El certamen otorgará un premio de 150.000 pesos argentinos a la obra ganadora y la publicación de los relatos seleccionados en una antología impresa y digital. Las bases aclaran que las obras deben ser inéditas, escritas en español y que no se aceptarán textos generados parcial o totalmente por Inteligencia Artificial.

La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado internacional conformado por:

Nadia Borda Olivera -Editora (Argentina)

(Argentina) Edith Enríquez – Escritora Ganador de la Primera edición (Argentina)

(Argentina) Oscar Vilches – Escritor Ganador de la Segunda edición (Perú)

(Perú) Lorena Burgos - Escritora (Perú)

(Perú) Luisina Rosini - Escritora(Argentina)

Un equipo diverso que aportará distintas miradas y experiencias para la selección de las obras.

Con el cierre de inscripciones el 31 de agosto, este es el momento de dar el último paso para quienes todavía están afinando sus historias. —Queremos que cada autor se anime a mostrar su voz y su mirada. CICREA es una invitación a que la literatura viaje y conecte— señala Nadia Borda Olivera desde Editorial Annunate.

Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en IG @editorial.annunate y en el sitio oficial de Editorial Annunate: https://grupoannunate.com. La invitación es clara: si tenés una historia de romance intensa que contar, este es el momento.

