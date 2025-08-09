Nutricionistas en Alimentación Institucional y Colectiva: el rol invisible que alimenta a miles cada día

Detrás de cada plato hay un sistema complejo que requiere conocimientos técnicos, gestión estratégica y liderazgo humano. En Argentina y en gran parte de Latinoamérica, la Alimentación Institucional es un pilar silencioso que sostiene la alimentación diaria de millones de personas. Escuelas, hospitales, empresas, universidades, geriátricos y fábricas dependen de la gestión profesional para garantizar que cada plato servido sea nutritivo, inocuo y suficiente.

Según datos oficiales, más de 15.800 escuelas reciben subsidios para comedores y más de 1,3 millones de personas asisten a comedores comunitarios y escolares. Y eso sin contar los Servicios de Alimentación que funcionan a diario en hospitales, empresas, fábricas, universidades, organismos estatales, establecimientos públicos y privados de salud, geriátricos, entre otras instituciones, que suman miles de raciones más cada jornada. Un entramado vital para el país, pero que sigue siendo poco visible y, muchas veces, poco comprendido.

¿Qué es Alimentación Institucional y por qué es clave?

A diferencia de la atención nutricional individual, la Alimentación Institucional implica planificar, ejecutar y supervisar servicios que elaboran y sirven alimentos para grupos numerosos. Esto abarca desde un comedor escolar con cientos de raciones diarias, hasta un servicio hospitalario que debe atender dietas específicas y complejas.

“El impacto social es enorme: no hablamos de un plato de comida, sino de la seguridad alimentaria, la salud pública, la productividad laboral y el desarrollo social de poblaciones enteras”, afirma la licenciada en Nutrición Natalia Vázquez, desde su trayectoria en Gestión de Servicios de Alimentación y como fundadora de Nutrigestión.

Los desafíos invisibles en la Gestión de Servicios de Alimentación

Presupuestos ajustados, liderazgo de equipos grandes y diversos, exigencias de calidad e inocuidad, manejo de personas difíciles en entornos dinámicos, diseño de un menú institucional adaptado al presupuesto y a la población destinataria, y la presión de cumplir con normativas sanitarias: todo forma parte de la rutina del nutricionista en Alimentación Colectiva.

A esto se suma una realidad poco discutida: La falta de habilidades blandas de liderazgo y manejo de personas en este perfil profesional. “Muchos colegas egresamos con excelente base técnica, pero sin herramientas para conducir equipos, negociar con proveedores o gestionar recursos humanos”, señala Vázquez.

Historias reales desde la Alimentación Colectiva

En sus más de 15 años de experiencia, Vázquez ha enfrentado situaciones tan desafiantes como insólitas. “He trabajado en comedores donde mis jefes eran contadores o profesionales de otras áreas que revisaban los menús, o donde, para ahorrar, pedían diluir la leche o esconder alimentos ‘caros’ para ofrecerlos solo a directivos. Estas prácticas atentan contra nuestra ética profesional y contra el derecho a una alimentación adecuada”.

Estas experiencias reflejan la importancia de que la Gestión de Servicios de Alimentación esté liderada por profesionales capacitados, con la integridad y el criterio técnico para defender la calidad del servicio de alimentos.

Nutrigestión: formación y visibilidad para la profesión

Con la misión de visibilizar y fortalecer esta especialidad, Natalia fundó Nutrigestión, una plataforma que ofrece formación y recursos para nutricionistas y administradores del área. “Cuando un profesional se forma en gestión, no solo mejora un servicio: transforma la experiencia de alimentación de toda una comunidad”, asegura.

Un llamado en el Día del Nutricionista

En el marco del Día del Nutricionista, que conmemora el nacimiento del Dr. Pedro Escudero, pionero de la nutrición en Latinoamérica, es momento de reconocer a quienes lideran la Alimentación Institucional con coraje, profesionalismo y compromiso.

“Detrás de cada plato servido en un comedor institucional hay una historia de gestión, liderazgo y vocación. A todos los nutricionistas que, con trabajo silencioso y constante, sostienen la alimentación de comunidades enteras: mi reconocimiento y admiración. Sigamos honrando y fortaleciendo este rol esencial”, concluye Vázquez.

Contacto: www.nutrigestion.net – Instagram @nutri.gestion – LinkedIn Natalia Vazquez

por CONTENT NOTICIAS