Wino Resto Wine: Una experiencia única de vino y gastronomía en Buenos Aires

Andrés Massa, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

En los últimos cinco años, desarrollé diferentes proyectos y me involucré cada más con la industria del vino, para lograr despegarme de la relación hobbie-profesión y volverme cada vez más profesional. Los inicios fueron divertidos pero desafiantes ya que estaba introduciéndome a un mundo desconocido pero muy atractivo a la vez. Decidí no ir de a poco y creo que eso tuvo que ver con el nivel de pasión que le inyecté a esta profesión.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Lo que más me gusta es acercarle nuevas propuestas al público, generando experiencias que tengan que ver con la gastronomía y, más que nada, con el vino como actor principal. WINO es un restaurante con concepto de vino, y la idea es que el consumidor se acerque a esta noble bebida, ofreciéndole diferentes niveles de servicio alrededor del vino. Contamos con una carta de vinos exclusiva, donde se puede encontrar mucha variedad sin tener una amplísima oferta. A nivel de la gastronomía, es una carta de fácil lectura donde conviven platitos para picar algo o compartir, como así también platos individuales más contundentes.

¿Qué proyectos tenes por delante?

Me gustaría consolidar a WINO como una propuesta sobresaliente a nivel nacional, pero sin dejar de seguir ideando nuevos proyectos, siempre ligados al vino. WINO es el nuevo point de encuentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde el vino es la estrella.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El objetivo principal de WINO no es competir sino sumar, y que el público consumidor tenga una propuesta diferente, ya sea por la impronta del lugar, como el servicio brindado por el equipo. Luego, por la relación precio – calidad de sus cartas, ya sea la de vinos como el menú de comida. A esto también le sumo la cristalería de primera calidad, que no es algo menor a la hora de servir vinos. Igualmente, creo que hay algo que sí tenemos nosotros y que ningún lugar tiene; los flight de vinos. El “flight” (vuelo, en inglés) hace referencia al vuelo de copas, es básicamente una degustación de cuatro vinos, ya sea blancos, tintos, de diferentes regiones y distintas cepas, que se sirven en copas de degustación (60ml), para que el consumidor pueda disfrutar de cuatro vinos por $15.000.-

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Me hubiese gustado empezar a emprender antes en esta industria. Si no lo hice fue por algo, no es un reproche quizás un arrepentimiento, pero siempre las cosas se dan por algo y hoy en WINO estoy haciendo todo lo que me gusta, y siento que ya estoy recuperando tiempo perdido.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Mail: [email protected]

Celular: 11-6169-4786

Teléfono WINO: 11-7089-0291

Instagram: @andresmassa85 / @wino.restowine

por CONTENTNOTICIAS