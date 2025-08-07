Nutrición con empatía: el rol clave del acompañamiento en cirugías bariátricas junto a la Lic. Natalia Glanz

Lic. Glanz, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde muy chica entendí que la comida es mucho más que nutrientes. En mi familia, alrededor de la mesa compartíamos historias, emociones y momentos importantes. También fui testigo de cómo una alimentación desordenada o deficiente podía afectar la salud, la energía y el estado de ánimo. Hoy tengo una mirada humana, científica y transformadora sobre cómo alimentarse también puede ser una forma de sanar.

Con el tiempo, empecé a interesarme por el impacto real de los alimentos: cómo pueden prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida e incluso ser una herramienta de inclusión, respeto y conexión. Por eso decidí estudiar nutrición: para ser un puente entre el conocimiento científico y la vida cotidiana de las personas.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Mi misión es ayudar a que cada persona se sienta bien con su cuerpo, su historia y sus hábitos, sin culpas ni restricciones extremas. Ser nutricionista, para mí, es acompañar, educar y cuidar. Es escuchar, contener y adaptar mis saberes a la realidad única de cada paciente. Y eso me motiva todos los días: saber que, desde lo cotidiano, puedo generar un cambio real en la vida de alguien.

También entendí, con el tiempo, que para muchas personas hacer dieta no es suficiente. Que no se trata solo de comer menos o contar calorías, sino de transitar un proceso profundo, físico y emocional. Por eso elegí especializarme en el acompañamiento de pacientes con cirugía bariátrica.

Acompaño estos procesos desde el inicio, sin juicios. Quiero ayudar a construir una nueva relación con la comida, con el cuerpo y con la historia personal de cada uno. La cirugía no es una solución mágica: es el comienzo de un camino. Y como nutricionista, quiero estar ahí, caminando al lado.

Ese camino implica volver a aprender a comer, a cuidarse, a confiar. Y para lograrlo, hace falta más que conocimientos técnicos: hace falta empatía. Poder ponerse en el lugar del otro, entender sus miedos, sus logros, sus recaídas… y también sus ganas.

Acompañar procesos bariátricos es, para mí, una forma de devolver dignidad, escucha y herramientas a personas que muchas veces han sido incomprendidas. Por eso lo elijo cada día, con compromiso, con respeto y con todo lo que sé.

Datos de contacto:

Lic. Natalia Glanz. Nutricionista especializada en salud integral y acompañamiento en cirugía bariátrica. Creadora de espacios de escucha y educación alimentaria sin culpas.

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1149609221

Instagram: Licglanz_natalia

