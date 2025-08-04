Gaby Centurión y su visión de liderazgo, inspirada en la cultura de Japón

Estuve un tiempo en Japón. Me fui por vacaciones a cumplir un sueño, pero volví con un aprendizaje mucho más profundo del que imaginaba. No vine a decir que Japón es perfecto (no lo es, ni todo puede extrapolarse), pero sí me encontré con una cultura donde los detalles sí están al servicio del bienestar común. Esa experiencia transformó por completo mi visión sobre el liderazgo y la gestión. Encontré aprendizajes concretos y aplicables que hoy son la base de mi enfoque profesional y mi forma de liderar. Y me hizo reflexionar mucho sobre nuestras propias organizaciones.

Porque lo que más me impactó no fue el orden, la limpieza o la eficiencia. Fue entender que lo humano no se deja librado al azar. Que hay un diseño que no solo contempla a las personas, sino que las respeta en cada pequeño gesto.

Allá, cada acción parece pensada para no entorpecer la vida del otro. La convivencia no se impone, se diseña. Y eso se nota. Nadie empuja, aunque haya multitudes. Nadie grita, aunque haya caos. Nadie necesita vigilar, porque hay confianza.

Hay tecnología que permite autogestionarse, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudarte con una sonrisa para que no te sientas perdido ni incómodo. Porque aunque haya tecnología, la calidez humana no se reemplaza, se complementa. Ese equilibrio—tecnología al servicio de la autonomía sin perder el trato humano—es una verdadera ventaja competitiva.

Vi paquetes pensados hasta el más mínimo detalle: sándwiches diseñados para abrirse sin ensuciarse, onigiris con instrucciones precisas para que el alga no toque el arroz hasta el momento justo. Cada vez que abría un producto y encontraba algo pensado para hacerme la vida más fácil, sentía que alguien, en algún lugar, había pensado en mí. Diseños que anticipan necesidades. Eso también es diseño de experiencia. Eso también es liderazgo.

Allá, cada acción se mide por su impacto en los demás antes que por el interés individual, demostrando que pensar en el grupo no significa sacrificar lo personal, sino comprender que nuestras acciones generan impacto en los demás. Y por eso se actúa con respeto, con consideración, con conciencia. Como si cada persona importara. Porque importa.

La puntualidad no es eficiencia, es respeto por el tiempo del otro. Las filas funcionan sin vigilancia porque hay respeto natural por el turno. Y las calles están limpias, aunque no haya tachos: simplemente porque nadie tira basura. En el transporte público, la mayoría evita hablar por teléfono para no molestar a los demás. No se grita en los cafés. Se escucha. Se espera el turno. Se agradece hasta lo más chiquito. Se valora la armonía por sobre el caos. Las normas no se siguen por miedo, sino por convicción. Esa educación empieza desde chicos, que limpian sus aulas y entienden que el respeto no se impone: se vive.

Todo funciona, pero no porque sea mágico. Funciona porque hay estructura, normas, hábitos y disciplina. Claro que eso también tiene un costo: puede volverse exigente, agobiante, hasta solitario. Lo interesante para mí no es copiar el modelo, sino entender qué principios hacen que algo funcione bien y cómo adaptarlos a nuestra realidad sin perder lo humano.

Y si un país entero puede vivir así, ¿por qué no una organización? ¿Por qué no una empresa donde el orden no sea rigidez, sino cuidado? Donde la simpleza sea belleza. Donde el silencio no se sienta como vacío, sino presencia.

Tal vez los equipos serían más respetuosos. El foco estaría más en el proceso, no solo en el resultado. Habría más paz, orden, respeto, conexión.

En las organizaciones, muchas veces normalizamos el caos. Repetimos que "así son las cosas". Tareas que se superponen, urgencias que aparecen de la nada, equipos agotados por no saber qué esperar del otro. Nadie tiene tiempo, pero todos tienen reuniones. Se improvisa más de lo que se decide. Se reacciona más de lo que se piensa.

Y así se avanza... pero a costa del desgaste, de errores evitables, de vínculos tensos y de talentos que se apagan.

Justamente los japoneses funcionan como un gran equipo, donde cada persona aporta con responsabilidad y compromiso, y sienten que su país es su propia empresa y lo cuidan.

Allá vi cómo cada tarea, por chiquita o simple que sea, se hace con dignidad. Desde quien entrega un paquete hasta quien sirve un café, todo se hace bien. Sin vueltas y sin exagerar. Con una amabilidad que sorprende. Es el espíritu del monozukuri: hacer las cosas bien porque sí, porque importa, porque el otro lo merece. Y observé detalles que lo confirman: todo está pensado para mostrar que el otro importa.

Y me pregunté: ¿por qué esto me impacta tanto? Porque en nuestras organizaciones muchas veces se normaliza lo contrario: la interrupción, la urgencia que no respeta al otro, la falta de reconocimiento, el hablar sin escuchar.

Cuando vuelvo y me encuentro con organizaciones donde lo humano queda fuera de la ecuación, confirmo cuánto nos falta entender que el detalle es cultura.

Y me cuesta creer que, todavía hoy, haya estructuras que diseñan sus espacios y dinámicas sin pensar en las personas que los habitan.

¿Cómo vamos a hablar de cultura organizacional si lo humano sigue siendo lo último que se considera al tomar decisiones?

Se improvisa, se simula, se declara… pero no se diseña.

Y cuando no se diseña, se nota: en procesos que complican más de lo que resuelven, en reuniones sin sentido ni resultado, en mensajes que dicen “acá priorizamos a las personas”, mientras esas personas están agotadas y desconectadas.

Lo que debería ser una experiencia pensada para facilitar el trabajo, se convierte en un obstáculo cotidiano.

Porque muchas organizaciones declaran poner a las personas en el centro, pero cuando uno observa los detalles, lo que se ve es desorden, parches, decisiones tomadas sin pensar en el otro.

Entonces, ¿y si dejamos de simular interés por las personas y empezamos a diseñar en serio?

Porque la cultura está en los detalles que se repiten todos los días. En cómo te reciben. En cómo te miran. En si podés opinar o no. En si te escuchan. En si te tienen en cuenta. En si te vas a tu casa con energía o con dolor de cabeza.

El detalle también es cultura.

Y no, no se trata de copiar todo lo que hacen en Japón. Pero sí de tomar lo que funciona y adaptarlo. De rescatar principios y bajarlos a lo cotidiano:

Escuchar de verdad.

Agradecer lo que suele pasarse por alto.

Entender que liderar no es controlar, sino orientar.

Que dar feedback no es corregir, sino invitar a mejorar.

Y no hablo de grandes inversiones. Hablo de decisiones conscientes. Son pequeños gestos, que generan grandes diferencias. Y está al alcance de todos porque el respeto se entrena. El orden se enseña. La belleza se construye.

Por eso sigo trabajando todos los días para ayudar a crear ese tipo de espacios: donde realmente dé gusto estar, donde las personas se sientan cómodas y motivadas para quedarse. Equipos que funcionen en sintonía, con buena onda y colaboración real. Procesos que no sean solo pasos fríos, sino que tengan ese cuidado y dedicación que los hacen casi un arte.

Claro que en Japón no todo es perfecto. Hay presión, hay soledad. Existe el karōshi (la muerte por exceso de trabajo). Pero también vi que se habla de eso. Que hay medidas para prevenirlo. Que hay conciencia de que el compromiso llevado al extremo también duele.

Y ahí entendí que no se trata de trabajar en exceso o trabajar menos. Sino de vivir mejor.

Podemos transformar nuestros equipos y empresas con gestos simples. Y te quiero compartir algunas acciones concretas que, aunque parezcan muy chiquitas, son también muy poderosas:

Usar la tecnología para facilitar, no complicar: automatizá todo lo que puedas (turnos, cobros, encuestas, recordatorios), pero siempre acompañá con una buena experiencia; que sea simple, accesible e intuitiva.

Diseñá entornos donde tu equipo y tus clientes puedan avanzar solos, pero sientan que estás cerca si te necesitan.

Adelantate a sus dudas dejando instrucciones claras, guías visuales o cartelería amable.

Cuidá cada detalle: desde el tono de los mensajes hasta cómo se entrega un producto o se recibe a alguien, para que cada interacción deje la sensación de "me cuidaron".

No molestes al otro: mantené silencio y armonía en los espacios compartidos.

Fomentá el orden y la limpieza estableciendo espacios y horarios específicos para que organizar y limpiar sea parte de la rutina, no una tarea extra.

Que la puntualidad no sea solo eficiencia, sino un respeto real por el tiempo del otro.

Que cada interacción, por mínima que sea, esté marcada por la amabilidad y el agradecimiento: esos no son solo gestos, son valores que se viven día a día y construyen cultura.

Hacé que lo cotidiano funcione bien, sin complicaciones.

Valorá lo auténtico, lo claro y lo que suma de verdad.

Cuidá los espacios, las relaciones y los procesos sin sobrecargar.

Dejá de hacer por hacer, y empezá a hacer con sentido.

Que todo tenga cuidado, precisión y calidad.

Sé ejemplo de respeto: saludá al entrar y al salir, disculpate si cometés un error y sé amable, incluso con desconocidos.

Aplicá la honestidad radical: como perder la billetera y que te la devuelvan con todo adentro, eso de hacer lo correcto aunque nadie esté mirando.

Cuando hay respeto y acuerdos claros, no hace falta empujar ni controlar: cada uno sabe cómo moverse incluso en contextos de caos o presión.

El amor por el trabajo bien hecho es hacer cada tarea con dedicación y orgullo, aunque parezca simple. No importa el cargo ni el rol: cada uno se toma su tarea muy en serio, como una forma de orgullo personal.

El esfuerzo por ayudar es estar presente para el otro aunque no sea tu responsabilidad directa, porque cuando uno gana, ganan todos. Pensar en el otro antes que en uno mismo. Cuidar los detalles, dar valor a lo que otros no ven.

Eso también es liderazgo. Eso también es cultura. Eso también transforma.

Hoy muchas de estas experiencias las llevo conmigo: en mis mentorías, en mis espacios de trabajo y también en mi vida personal. Hoy elijo el cuidado. El detalle. La calma. La conciencia. Y quiero que eso también contagie.

Es momento de humanizar el liderazgo y las organizaciones.

Como líderes, tenemos la oportunidad—y la responsabilidad—de hacerlo posible.

