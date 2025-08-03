Por qué las Ciencias Sociales son la clave para la innovación empresarial- Por Marcos Buccellato, Emic+ Consultora

La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización no son solo avances tecnológicos; son fuerzas que están reconfigurando radicalmente nuestras formas de trabajar, de consumir y de relacionarnos. Medimos el progreso en nuevos dispositivos y algoritmos, pero el desafío no es solo una cuestión de destreza técnica, sino que exige una comprensión profunda de su impacto en el comportamiento humano. En este escenario de cambio constante, emerge una necesidad crítica: la de un traductor capaz de decodificar las nuevas dinámicas organizacionales y sociales que la tecnología genera.

Este es el territorio natural de las ciencias sociales. Disciplinas como la antropología, la sociología o la comunicación poseen la capacidad única de analizar problemas complejos y multidimensionales, yendo más allá de las métricas para entender el cómo y el porqué detrás de los comportamientos e imaginarios sociales. En el sector privado, esta habilidad se traduce en una ventaja competitiva fundamental.

El caso que popularizó esta idea fue el de Netflix. La decisión de lanzar temporadas completas de series surgió de una investigación liderada por el antropólogo Grant McCracken, quien estudió los patrones de comportamiento de los espectadores. Hoy esta práctica está consolidada globalmente en empresas como Amazon, Microsoft y Disney, que recurren a la antropología empresarial (Business Anthropology) para obtener una comprensión profunda de sus clientes, empleados y mercados. Spotify ejemplifica la integración estratégica de la ciencia de datos y la investigación de usuarios cualitativa para comprender a su audiencia global.

En Argentina, la relación entre las ciencias sociales y el mundo corporativo ha madurado a gran velocidad. Las empresas líderes del país como Mercado libre, Despegar y Globant ven estos estudios como una herramienta estratégica para mejorar la experiencia del cliente (CX), desarrollar productos relevantes (UX Research) y construir culturas organizacionales más resilientes.

Actualmente, se está gestando una oferta formativa acorde a la necesidad de nuevos perfiles que respondan a esta creciente demanda. El ejemplo pionero es la Diplomatura en Ciencias Sociales Aplicadas al Sector Privado (UNDELTA). Esta formación, dirigida a egresados en ciencias sociales, nace en el hub de innovación Circular ubicado en Nordelta, en un ecosistema de empresas y proyectos de vanguardia, con la convicción de que el pensamiento crítico y la capacidad de comprender problemas complejos son el motor de la verdadera innovación.

La diplomatura tiene una cursada presencial los miércoles de 18 a 21 hs y comienza el 3 de septiembre. Preinscripción click aquí . Consultas a: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS