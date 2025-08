Liviana Mente un espacio de transformación

Ariana Valle, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi historia en la nutrición empezó en mi casa con mi mamá. Ella fue mi primera impulsora, sin saberlo. Su enfermedad, una condición crónica que atravesó durante años, transformó su vida y la mía.

Acompañarla y transitar la enfermedad me marcó profundamente. Observé sobre lo poco que se hablaba de lo humano detrás de un diagnóstico. Y ahí, sin tomar conciencia del todo, empezó a crecer mi vocación.

Elegí estudiar nutrición porque sentía que ahí podía unir ciencia, sensibilidad y mi vocación de ayuda. La carrera me dio bases técnicas, pero fue en la práctica donde empecé a ver que algo faltaba. No alcanzaba con saber qué nutrientes tiene un alimento o cómo armar un plan. Lo que más necesitaban las personas era sentirse comprendidas, acompañadas y no juzgadas. Esa empatía no se aprende en libros, se construye cuando lo vivís en carne propia.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Acompaño desde un enfoque que no se centra solo en el peso, a través de consultas individuales donde cada persona es mucho más que los kilos que baja. Trabajo con quienes desean cambiar su alimentación, pero también su mirada sobre el cuerpo, la salud y el bienestar.

Involucro al paciente en su propio proceso y en el cuidado del cuerpo, pero la verdadera transformación ocurre en el paradigma: en cómo cada persona empieza a habitarse distinto, con más conciencia, más autonomía, más amabilidad.

Y en ese camino, nace ahora un proyecto que me emociona profundamente: mi propio método: Liviana Mente. Un espacio pensado para desarmar creencias limitantes, trabajar en comunidad y reencontrarnos con una relación más sana, más liviana (en todo sentido) con la comida y con nosotras mismas. Liviana Mente no busca el control, sino la libertad. No impone reglas, sino que habilita preguntas. Es un viaje para soltar culpas, y construir nuevas formas de cuidarnos que no vengan del castigo, sino del respeto.

¿Qué desafíos tienes por delante?

Mi camino profesional siempre estuvo en movimiento. No porque me sintiera desmotivada, sino porque siempre estuve buscando nuevas formas de acompañar mejor, de ofrecer algo más coherente con lo que observaba en la práctica. A medida que trabajaba con distintos pacientes, me fui dando cuenta de que el enfoque tradicional de descenso de peso era insuficiente. Que había muchas personas haciendo “todo bien” y aun así sintiéndose frustradas, juzgadas, o estancadas.

Eso me llevó a repensar mi rol. Y así fui construyendo una mirada más integral sobre lo que entiendo como enfermedad crónica, donde no se trata solo del cuerpo, sino del contexto, la historia, los vínculos, la relación con uno mismo.

Mi desafío es seguir profundizando en esa línea: ofrecer espacios donde el acompañamiento sea real, humano y sostenible. Donde no se impongan objetivos desde afuera, sino que se construyan desde adentro. Y para eso nació Liviana Mente, mi propio método que estoy próxima a lanzar.

Liviana Mente es mucho más que un programa. Es un método de transformación colectiva, donde las personas pueden trabajar en su relación con la comida, con su cuerpo y consigo mismas. Desde el cuidado, no desde la culpa. Es el proyecto que resume años de aprendizaje, de escucha y de construcción profesional.

Mi objetivo es que más personas despierten. Que puedan tener su red de apoyo para construir salud sin peso como eje, bienestar con libertad, nutrición como una herramienta de cuidado integral. Y acompañar a quienes están listas para hacer ese cambio, su verdadera transformación

Datos de contacto:

Instagram: nutriarita_valle

Mail: [email protected]

WhatsApp: 1144004683

por CONTENTNOTICIAS