María Bea Pérez Gaina: El llamado a acompañar

María, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi camino en el Coaching no empezó con certezas, sino con una inquietud: ¿Cómo generar espacios de escucha real, transformación ética y conexión profunda? Venía de entornos donde el lenguaje se usaba para convencer, no para abrir posibilidades. La formación en liderazgo ontológico fue como abrir una puerta hacia conversaciones más humanas, más éticas, más transformadoras. Una práctica que no busca verdades, sino el bienestar de las personas. Esa curiosidad inicial se volvió vocación. Aprendí que acompañar no es dirigir, sino estar presente, reconocer patrones emocionales —en mí y en el otro— y habilitar conversaciones que nutren.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Acompaño procesos individuales y grupales desde una mirada integral. Brindo sesiones de Coaching personal, talleres sobre liderazgo emocional y espacios de formación para quienes desean alcanzar una mejor calidad de vida. El Coaching habilita caminos para clarificar propósitos, reconocer obstáculos internos y diseñar acciones coherentes con deseo profundo. No se trata solo de alcanzar metas, sino de hacerlo desde una conciencia renovada. El Coaching Ontológico no sólo transforma conversaciones: transforma vidas. Cultiva el liderazgo personal, mejora la calidad de los vínculos y amplía la conciencia sobre cómo habitamos el mundo. Quienes se permiten este proceso descubren que no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar la forma en que se lo escucha, se lo comprende, y se lo acompaña. Y en ese cambio, todo empieza a florecer.

¿Qué proyectos tenes por delante?

Me proyecto expandiendo esta práctica hacia ámbitos empresariales y organizacionales. Sueño con crear espacios donde el Coaching no sea una técnica, sino una cultura: una forma de estar con el otro, de construir vínculos más conscientes y responsables. Como dice Rafael Echeverría, “somos responsables del ser que podemos llegar a ser”, y ese compromiso guía cada conversación.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que me diferencia es la seriedad con la que honro esta profesión. En continua formación y alineada con las competencias de la ICF, acompaño responsablemente en la necesidad de cada cliente, desde su estado actual hacia su estado deseado, reconociendo que cada persona tiene su propio ritmo, su propia narrativa, su propia interpretación del mundo.

Si empezaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo, me permitiría confiar en que la curiosidad es suficiente para empezar, que no hace falta tener todas las respuestas para ser útil, que el camino se construye mientras se anda.

El Coaching no es saber, sino SER.

Datos de contacto:

WhatsApp: 2355512334

Mail: [email protected]

Instagram: personalcoaching_ ok

por CONTENTNOTICIAS