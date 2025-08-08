"Maximiliano D’Onofrio: 'La clave en el negocio inmobiliario es generar confianza real con los clientes'

En una época en la que la información abunda y la oferta inmobiliaria se multiplica, la confianza se vuelve el factor determinante a la hora de elegir un agente inmobiliario. Maximiliano lo tiene claro: “La propiedad puede ser linda, el precio puede estar bien, pero si no hay confianza, la operación no avanza”.
- Más que vender propiedades
Para D’Onofrio, el negocio inmobiliario va mucho más allá de mostrar una casa. “Un cliente no está comprando solo ladrillos, está invirtiendo en su futuro, en su familia, en su tranquilidad. Nuestro rol es acompañarlo en ese proceso sin presionar ni disfrazar la información.”
Su enfoque se basa en el asesoramiento honesto, el seguimiento cercano y una disponibilidad que va más allá del horario de oficina con la disponibilidad real para responder dudas en cada etapa del proceso. . “La gente necesita que la orienten con claridad, que le expliquen, que le digan la verdad aunque sea incómoda. Cuando hacés eso se generan relaciones sólidas y duraderas y el cliente se queda con vos para siempre.”
- Una filosofía de trabajo compartida
Ese enfoque empático se replica en todo el Team D’Onofrio, que Maximiliano lidera con compromiso y visión. “Transmito esa misma forma de trabajar a todo el equipo. No estamos atrás de una firma rápida. Estamos para acompañar decisiones importantes, con respeto y responsabilidad.”
Su equipo —formado por Sebastián, Jennifer, Exequiel, Alicia y Alejandra— refleja ese mismo trato humano. “Cada uno de ellos sabe que lo más valioso que tenemos no es una propiedad publicada, sino la confianza de quienes nos eligen.”
- Testimonios que validan
Clientes que repiten, que recomiendan, que se convierten en aliados de largo plazo. Ese es el mayor capital de D’Onofrio. “Tengo personas que me siguen desde hace años, que me llaman cuando van a mudarse otra vez, cuando su hijo compra su primer departamento o cuando necesitan asesorar a un familiar. Eso no se compra con marketing, eso se gana con confianza.” Esa fidelidad se traduce en un flujo constante de referidos, una reputación en crecimiento dentro de RE/MAX, y una presencia sólida en zonas como Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Y así, paso a paso, operación tras operación, Maximiliano D’Onofrio no solo construye su carrera, sino también un nombre confiable en el mercado inmobiliario argentino.
- La confianza no se improvisa
En un mercado donde abundan las promesas y escasea la escucha, Maximiliano D’Onofrio se posiciona como un referente inmobiliario confiable en Argentina, con una propuesta basada en la empatía, la claridad y el compromiso real.
“Nuestro trabajo no se trata de cerrar operaciones. Se trata de acompañar decisiones importantes. Y eso solo es posible con confianza.”
CONTACTO: 11-6613-8241
INSTAGRAM: maximilianodonofrio.remax
MAIL: [email protected]
