Arteterapia: Una herramienta de transformación emocional

En un mundo que busca nuevas formas de sanar, el arte emerge para generar conexiones nutritivas y profundas. El arteterapia es una disciplina que integra el proceso creativo con el acompañamiento terapéutico, ofreciendo un espacio donde la expresión simbólica, el autoconocimiento y la transformación emocional se hacen posibles.

Aunque en Argentina comenzó a practicarse entre fines de los años 60 y principios de los 70, aún no se conoce con la profundidad que merece. Muchos de sus beneficios siguen sin divulgarse adecuadamente. Como profesional de la salud mental especializada en este enfoque, apuesto por cambiar esa realidad y acercar esta herramienta a quienes la necesiten.

El arteterapia tiene raíces en el arte y en la psicología. En Europa, pioneros como Adrian Hill y Edward Adamson usaron el dibujo y la pintura con pacientes hospitalizados, descubriendo su potencial para aliviar el sufrimiento emocional. En Estados Unidos, Margaret Naumburg y Edith Kramer desarrollaron enfoques que, aunque distintos, coincidían en algo esencial: El arte cuando se usa con intención terapéutica, puede mejorar vidas y desarrollar múltiples beneficios.

Hoy, el arteterapia se consolida como una herramienta basada en evidencia científica. Diversos estudios muestran su efectividad en el tratamiento de ansiedad, depresión, trauma, enfermedades crónicas, y más. Se aplica en hospitales, centros de salud, escuelas, cárceles y espacios comunitarios. Y, aunque en países como el nuestro aún no está del todo regulado, cada vez más profesionales nos formamos con seriedad y compromiso ético.

La técnica que utilizo se basa en una línea cognitivo-conductual, integrando el arte como forma de intervención clínica y de acompañamiento emocional. Trabajo en el área de salud mental especialmente en trastornos de ansiedad, trauma, entre otros.

Invito a quienes sienten curiosidad o interés por este enfoque a acercarse, a preguntar, a conocer cómo el arte puede ser una vía real y accesible para cuidar la salud mental. Porque sanar no siempre empieza con palabras. A veces, empieza con una pincelada.

Datos de contacto:

Instagram: @heroines.arteterapia

Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS