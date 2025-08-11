Garware Hi-Tech Films Argentina brilló en el Auto Show 2025 de Córdoba

Del 7 al 10 de agosto, Garware Hi-Tech Films Argentina tuvo una destacada participación en el Auto Show 2025 realizado en Córdoba, uno de los eventos más importantes del sector automotor en el país. La empresa presentó sus más recientes innovaciones en láminas de control solar, seguridad y PPF (Paint Protection Film), atrayendo la atención de profesionales, entusiastas y medios especializados.

El stand de Garware se convirtió en un punto de referencia durante los cuatro días de feria. Allí, los visitantes pudieron conocer de cerca las características y beneficios de sus productos, especialmente diseñados para mejorar la estética, protección y confort de los vehículos. Las láminas de control solar destacaron por su capacidad para reducir la temperatura interior y bloquear los rayos UV, mientras que las láminas de seguridad ofrecieron soluciones efectivas contra roturas e impactos.

Una de las atracciones más valoradas fueron las demostraciones en vivo de colocación. Técnicos especializados realizaron instalaciones completas de láminas y PPF frente al público, mostrando la precisión y calidad que caracterizan a la marca. Estos momentos no solo generaron gran interés, sino que también permitieron a los asistentes apreciar de primera mano la resistencia, acabado y tecnología de los productos Garware.

Además, la compañía organizó charlas técnicas y asesoramiento personalizado para talleres, concesionarios y usuarios particulares, fortaleciendo el vínculo con clientes actuales y potenciales.

Con una participación dinámica y orientada a la experiencia, Garware Hi-Tech Films Argentina reafirmó su compromiso con la innovación y la excelencia, posicionándose como un referente en soluciones de protección y personalización vehicular. El éxito alcanzado en el Auto Show 2025 confirma el creciente interés por tecnologías que combinan estética, funcionalidad y durabilidad, marcando el camino hacia un futuro más seguro y eficiente para la industria automotriz.

Ariel O. Bottaro

Zuviria 5543 – CABA (1439)

Tel: +54-11-5263-7281

