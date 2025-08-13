Monday 18 de August, 2025
Auditorías Administrativas: transparencia y control para barrios cerrados y fideicomisos

Auditorías Administrativas: transparencia y control para barrios cerrados y fideicomisos | Foto:CONTENTNOTICIAS
En los últimos años, los barrios cerrados y fideicomisos inmobiliarios se convirtieron en protagonistas del desarrollo urbano en Argentina. Sin embargo, su crecimiento acelerado trae consigo un desafío cada vez más visible: la administración transparente de los recursos comunes.

Los propietarios exigen mayor claridad en la gestión, los administradores necesitan respaldo técnico y los inversores buscan garantías de que sus aportes se destinan correctamente. Allí es donde interviene Estudio Bertoncini, una firma especializada en auditorías administrativas y contables diseñadas específicamente para este tipo de organizaciones.

Con más de 20 años de trayectoria en el ámbito contable y tributario, el estudio ofrece una metodología que asegura:

  • Control documental exhaustivo: revisión integral de ingresos, egresos y contratos.
  • Informes claros y comparativos: resultados presentados en formatos ejecutivos, fáciles de interpretar.
  • Recomendaciones prácticas: propuestas concretas para optimizar la gestión administrativa.
  • Confianza y transparencia: garantía para consorcios, administradores y fiduciantes.

La propuesta es única en el mercado: auditorías profesionales con el estándar de las grandes firmas internacionales, pero con el conocimiento específico del sector inmobiliario argentino.

Gracias a esta especialización, Estudio Bertoncini se posiciona como el socio estratégico ideal para administraciones que desean brindar tranquilidad a los propietarios y eficiencia en la gestión.

Auditoría, control y confianza: el nuevo sello distintivo en la administración de barrios cerrados, Consorcios y fideicomisos.

