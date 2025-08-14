Tuesday 19 de August, 2025
En “El Nivel”, transformamos tus ideas en realidad… y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso

¿Te imaginás renovar tu casa, ampliarla o construir desde cero sin vivir meses en medio del polvo, los ruidos y las demoras eternas? Soy Gabriela oliva, arquitecta en construcción en seco (Steel Frame), y mi misión es que tu obra sea rápida, ordenada y sin estrés.

En "El Nivel", transformamos tus ideas en realidad… y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso
 Así trabajamos:

Primero escucho tu idea y diseño un proyecto que se ajuste a tu estilo, necesidades y presupuesto.

Luego planificamos cada etapa para que no haya sorpresas ni retrasos.

Y finalmente ejecutamos la obra con mano de obra calificada y materiales incluidos, para que no tengas que coordinar proveedores ni correr detrás de nadie.

 

 ¿Qué podemos hacer por vos?

•             Viviendas nuevas

•             Reformas integrales

•             Ampliaciones

•             Renovaciones de espacios interiores y exteriores

 

 Ventajas del Steel Frame y la construcción en seco

•             Obra más rápida

•             Menos desperdicio y menor impacto ambiental

•             Excelente aislamiento térmico y acústico

•             Flexibilidad para futuras ampliaciones

 

 Trabajamos en La Plata y alrededores

 221 670 7922

 [email protected]

