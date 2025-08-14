En “El Nivel”, transformamos tus ideas en realidad… y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso

Así trabajamos:
Primero escucho tu idea y diseño un proyecto que se ajuste a tu estilo, necesidades y presupuesto.
Luego planificamos cada etapa para que no haya sorpresas ni retrasos.
Y finalmente ejecutamos la obra con mano de obra calificada y materiales incluidos, para que no tengas que coordinar proveedores ni correr detrás de nadie.
¿Qué podemos hacer por vos?
• Viviendas nuevas
• Reformas integrales
• Ampliaciones
• Renovaciones de espacios interiores y exteriores
Ventajas del Steel Frame y la construcción en seco
• Obra más rápida
• Menos desperdicio y menor impacto ambiental
• Excelente aislamiento térmico y acústico
• Flexibilidad para futuras ampliaciones
Trabajamos en La Plata y alrededores
221 670 7922
