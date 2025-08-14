En “El Nivel”, transformamos tus ideas en realidad… y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso

Así trabajamos:

Primero escucho tu idea y diseño un proyecto que se ajuste a tu estilo, necesidades y presupuesto.

Luego planificamos cada etapa para que no haya sorpresas ni retrasos.

Y finalmente ejecutamos la obra con mano de obra calificada y materiales incluidos, para que no tengas que coordinar proveedores ni correr detrás de nadie.

¿Qué podemos hacer por vos?

• Viviendas nuevas

• Reformas integrales

• Ampliaciones

• Renovaciones de espacios interiores y exteriores

Ventajas del Steel Frame y la construcción en seco

• Obra más rápida

• Menos desperdicio y menor impacto ambiental

• Excelente aislamiento térmico y acústico

• Flexibilidad para futuras ampliaciones

Trabajamos en La Plata y alrededores

221 670 7922

[email protected]

