El mercado de capitales: El socio que las PyMEs argentinas no usan

El camino al financiamiento inteligente

En la Argentina, muchas PyMEs siguen pensando que el mercado de capitales es un club exclusivo para grandes corporaciones. La realidad es otra: hoy existen herramientas accesibles que permiten financiar exportaciones o capital de trabajo y, al mismo tiempo, invertir excedentes de forma segura y rentable.

Por ejemplo, mediante cauciones bursátiles una PyME puede colocar sus excedentes a plazos cortos (de 1 a 120 días) con tasas que en los últimos meses se ubicaron en torno al 50% anual, garantizadas por el propio mercado. En comparación, los créditos bancarios para capital de trabajo superaron el 80% anual, encareciendo la operatoria cotidiana.

Sin embargo, cada vez más empresas están dando el paso: algunas financian capital de trabajo con instrumentos de corto plazo como cauciones, obligaciones negociables PyME, fideicomisos financieros, avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o esquemas de leasing, que permiten incorporar maquinaria y tecnología sin descapitalizarse.

Además, el mercado brinda opciones para gestionar liquidez. Con Fondos Comunes de Inversión Money Market, la PyME puede estacionar excedentes y disponer de ellos de forma inmediata, mientras que con Letras del Tesoro obtiene un rendimiento extra en plazos cortos. No es financiamiento directo, pero evita que el dinero “duerma” en la cuenta corriente.

Una puerta de entrada sencilla

El acceso es simple: abrir una cuenta comitente en un broker habilitado. Ese paso, que no tiene costo de apertura ni mantenimiento, habilita a la empresa a operar en el mercado de capitales, acceder a financiamiento competitivo y optimizar la colocación de fondos excedentes con respaldo regulado.

Mientras la mayoría depende de préstamos bancarios a tasas imposibles, quienes acceden al mercado encuentran alternativas más competitivas, con plazos y condiciones que se adaptan a sus flujos de negocio. Bonos corporativos, fideicomisos financieros y otros instrumentos, bien utilizados, se convierten en un socio silencioso que impulsa la competitividad.

Más allá del mito

Usar el mercado de capitales no es especular: es planificar. Es dejar de jugar a la defensiva y pasar a construir un escudo contra la inflación, la devaluación y el encarecimiento del crédito, al mismo tiempo que se financia el crecimiento. No se trata de un privilegio, sino de una decisión estratégica.

Según el análisis de Mariano Sebastián Ricco (MAT. CNV 2365 – SSN 107249), a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), los picos de tasas de cauciones se movieron en torno al 52% anual entre mayo y julio de 2025, muy por debajo del costo bancario para PyMEs en igual período.

Locales comerciales, talleres, industrias de producción e incluso comercios de barrio hoy pueden acceder a estas herramientas, sin importar su tamaño, y dar un salto cualitativo en su financiamiento.

Gráfico comparativo

Tasas de cauciones tomadoras vs. créditos bancarios (mayo–julio 2025)

Fuentes: Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Contacto del autor

Mariano Sebastián Nicola Ricco

Asesor Financiero – Matrículas CNV 2365 / SSN 107249

Tel: 11 3143-0206

Mail: [email protected]

Instagram: @mr_asesoriafinanciera

