La estafa de los Seguros mediante Créditos Prendarios

Comprar un auto con crédito prendario parece una operación simple. Sin embargo, detrás de ese trámite hay una práctica que vulnera derechos básicos del consumidor: la imposición del seguro a través del mismo proveedor que financia la operación, generalmente actuando como agente institorio de una aseguradora. Esto no solo encarece el seguro y reduce la calidad del asesoramiento, sino que viola normas expresas del derecho argentino.

La Superintendencia de Seguros de la Nación lo advirtió y reguló esta situación mediante las Resoluciones 24/2023 y 407/2023. Estas normas establecen que el consumidor debe tener libertad plena para elegir el canal de contratación del seguro, pudiendo optar entre un Productor Asesor de Seguros (PAS), un agente institorio o una aseguradora directa. Si el canal es propuesto por el acreedor prendario, debe ofrecerse un listado de al menos cinco aseguradoras y no pueden trasladarse costos de intermediación si el cliente no eligió activamente esa vía.

Pero hay más: la Resolución General 08/2015 de la IGJ, en su Capítulo I, artículos 13.2.1 y 13.2.2, prohíbe expresamente que las entidades administradoras de planes de ahorro o sociedades vinculadas a la venta financiada impongan aseguradoras determinadas, o perciban comisiones por esa contratación, salvo que el consumidor haya sido debidamente informado y haya prestado consentimiento libre.

Desde el plano civil, el Código Civil y Comercial de la Nación también respalda al consumidor. El artículo 1094 establece que en toda relación de consumo deben aplicarse principios de protección y trato digno. Y el artículo 1099 declara nulas aquellas cláusulas que, contrariando la buena fe y el equilibrio contractual, generen perjuicios al consumidor. ¿Qué mayor perjuicio que pagar un seguro más caro, sin asesoramiento, y sin posibilidad real de elegir?

Este combo normativo es claro: la imposición del seguro en créditos prendarios es ilegal si no hay consentimiento informado, alternativas reales y precios transparentes.

Desde TuveUnChoque.com.ar defendemos el rol del PAS y promovemos el cumplimiento de estas normas. El seguro no es un accesorio: es una herramienta de protección que el consumidor debe poder elegir con libertad y respaldo legal.

