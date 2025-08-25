PCH Consultora se suma a la comunidad de Empresas B para impulsar una economía más inclusiva y regenerativa

Buenos Aires, julio de 2025. – PCH Consultora anuncia con orgullo que ya forma parte de la Comunidad Global de Empresas B™, tras obtener la certificación otorgada por B Lab®. Este reconocimiento representa un hito en su camino como agente de cambio, al integrar una red de organizaciones que lideran un nuevo modelo económico basado en el triple impacto: social, ambiental y económico.

Desde su creación en 2011, para PCH el trabajo es una de las principales fuentes de sentido, dignidad y desarrollo personal. Por eso, su propósito es claro: transformar la forma en que se desempeñan las personas dentro de las organizaciones, especialmente en pymes de Argentina y la región. A través de procesos de consultoría, formación y acompañamiento en la adopción de tecnologías de gestión, la firma ayuda a construir entornos laborales más humanos, ordenados, eficientes y sostenibles.

Con esta certificación, PCH se convierte en una de las pocas consultoras especializadas en profesionalización empresarial en Argentina que integran el Movimiento B™, un diferencial que refuerza su compromiso con la mejora continua y la generación de impacto positivo.

La certificación como Empresa B™ no solo evalúa el desempeño ambiental y social de las organizaciones, sino también su compromiso legal de actuar en beneficio de todas las partes interesadas: trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y medioambiente. El proceso implica una evaluación rigurosa y exige una mejora constante, con recertificaciones cada tres años.

“Creemos profundamente en una forma de hacer empresa que genere valor más allá del negocio. Esta certificación no es un punto de llegada, sino un compromiso que nos impulsa a seguir transformándonos, para acompañar también a otras organizaciones en sus propios caminos hacia una gestión más consciente y sostenible”, expresó Paula Chmielnicki, fundadora y directora de PCH Consultora.

Entre los compromisos asumidos a partir de la certificación, la firma implementará un plan de acción para fortalecer sus políticas internas de equidad, profundizar la medición de impacto en sus procesos y avanzar en la reducción progresiva de su huella ambiental.

“Le damos una cálida bienvenida a PCH Consultora al Movimiento B de nuestro país”, expresó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “A partir de ahora, PCH Consultora forma parte de una comunidad de empresas que demuestran que es posible hacer negocios rentables y exitosos al mismo tiempo que generan bienestar en las personas y en el planeta, construyendo un nuevo paradigma económico”, agregó.

¿Qué implica ser una Empresa B?

Responsabilidad colectiva: PCH se compromete a practicar la interdependencia y a asumir su impacto más allá del negocio.

PCH se compromete a practicar la interdependencia y a asumir su impacto más allá del negocio. Transparencia y mejora constante: Publica su desempeño en el Directorio Global de B Lab y se somete periódicamente a evaluaciones de impacto.

Publica su desempeño en el Directorio Global de B Lab y se somete periódicamente a evaluaciones de impacto. Gobernanza ética: Incorpora la mirada de todas las partes interesadas en su estrategia y toma de decisiones.

Incorpora la mirada de todas las partes interesadas en su estrategia y toma de decisiones. Acción climática y comunitaria: Integra la sostenibilidad ambiental y la equidad social en sus prácticas y servicios.

“Nuestra principal contribución —y la base sobre la cual obtuvimos la certificación— es la mejora de las formas de trabajo dentro de las organizaciones. Desde PCH, trabajamos para que los entornos laborales sean más eficientes, humanos y sostenibles, con un impacto directo en la calidad de vida de las personas”, resalta Chmielnicki.

PCH ya acompañó a más de 250 empresas en procesos de profesionalización, ayudándolas a incorporar herramientas de gestión que contemplan no solo la eficiencia operativa sino también el aprendizaje de mejores prácticas para sus colaboradores. Su modelo de negocio se basa en acercar soluciones estratégicas a empresas que muchas veces no cuentan con estructuras internas para resolver sus desafíos organizacionales, generando un impacto concreto y sostenido.

Con un equipo de 25 profesionales y una mirada profundamente humana, PCH se alinea con una visión global que busca transformar el sistema económico actual en uno más justo, inclusivo y regenerativo.

Sobre PCH Consultora:

Creada en 2011, PCH se compone de un equipo de consultores especializado en la profesionalización de empresas. Desde hace más de una década, acompañan a organizaciones de diversos sectores, tamaños y rubros —tanto a nivel nacional como internacional— en procesos de crecimiento ordenado, con foco en el logro de objetivos estratégicos.

Su enfoque se centra en la mejora de procesos, la definición de roles y funciones, la orientación a resultados, el diseño de indicadores y el análisis de métricas, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con la visión de cada organización. www.pchconsultora.com.ar

por CONTENT NOTICIAS