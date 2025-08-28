FCIC Management: Transformando inversiones inmobiliarias en Florida

Federico Carabetta, ¿cómo fueron los inicios de FCIC Management?

Soy el socio fundador y CFO de FCIC Management, una empresa dedicada al flipping y desarrollos inmobiliarios en Florida.

Todo comenzó 6 años atrás. Mi amigo y socio Ignacio Cattaneo, que lleva más de 15 años acompañando a personas a invertir con inteligencia en el mercado inmobiliario y con mi experiencia en el levantamiento de capital liderando un family office decidimos unirnos y comenzar con lo que actualmente somos.

Compartimos los mismos valores, una forma parecida de pensar y la visión de que trabajando juntos podíamos construir algo importante. Vimos una necesidad clara en el mercado inmobiliario: muchos inversores, principalmente extranjeros, se encontraban con un problema muy común, la falta de transparencia y problemas durante los proyectos. FCIC acompaña a los clientes en todo el proceso, de forma personalizada y profesional.

¿Qué valores personales y empresariales los definen como equipo?

Los valores que nos definen como equipo son las raíces en nuestra familia. Nuestros padres han sido grandes empresarios, pero, sobre todo, grandes personas. Heredamos principios como la honestidad, el respeto, la lealtad y el valor del sacrificio.

Trabajamos con transparencia y compromiso, siempre priorizando lo humano y las relaciones a largo plazo y el trabajo en equipo. “Un buen jugador gana partidos, pero un equipo gana campeonatos”

Esta forma de trabajar, con el corazón y la honestidad es lo que realmente nos distingue del resto.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En este momento dentro de la marca FCIC contamos con dos unidades de negocio. Una es flipping, que lo explicare brevemente. Recibimos inversores, con un ticket mínimo de 100,000 dólares, compramos una propiedad, la remodelamos para luego venderla. Este proceso tiene un tiempo estimado de 9 a 14 meses.

Por otro lado, desarrollamos propiedades. Recibimos inversores, con un ticket mínimo de 250,000 dólares, compramos el terreno y desarrollamos lo permitido por la Ciudad y el Condado. Este proceso tiene un tiempo estimado de 20 a 30 meses.

Cabe destacar que, en ambos negocios, contamos con la asesoría legal y contable para el beneficio de los inversores y la tranquilidad en las operaciones.

¿Cómo visualizan el futuro de la empresa y qué sueñan construir?

Estamos viviendo un momento muy especial. Hicimos una alianza estratégica con una gran compañía, Land Development, y ya estamos desarrollando dos barrios en Orlando, uno de 31 y otro de 70 townhomes. Es un gran paso para nosotros y lo vivimos con la misma pasión y compromiso con los que empezamos.

Nuestro sueño para los próximos años va mucho más allá de los números. Queremos seguir creciendo de forma sólida, manteniendo retornos atractivos para nuestros inversores, diversificando riesgos y demostrando resultados concretos como hemos hecho hasta ahora. Pero sobre todo sonamos con construir algo más que propiedades: una reputación. Queremos ser reconocidos como un equipo confiable, transparente y humano, que cumple lo que promete y cuida a cada persona que confía en nosotros.

¿Qué mensaje le darías a los lectores?

Primero agradecerles el tiempo que le dedicaron y segundo invitarlos a que nos contacten, generar una llamada o un zoom con nuestro equipo. Somos dos argentinos, con mucha pasión, nos encanta lo que hacemos y somos conscientes que este crecimiento tan grande en poco tiempo no es casualidad, sino es hacer las cosas bien y con convicción.

Datos de contacto:

Instagram: @fcic.flipping

Web: www.fcic.site

Mail: [email protected]

WhatsApp: +1 786 200 0824

LinkedIn: FCIC Management

por CONTENTNOTICIAS