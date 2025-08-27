Monday 1 de September, 2025
Métricas y Mentalidad: la fórmula que define quién sobrevive en los negocios

EN LA ECONOMÍA ACTUAL, NINGÚN NEGOCIO SE SOSTIENE SOLO CON INTUICIÓN. LAS EMPRESAS QUE CRECEN SON LAS QUE SABEN COMBINAR DATOS CLAROS CON LIDERAZGO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE.

Métricas y Mentalidad: la fórmula que define quién sobrevive en los negocios | Foto:CONTENTNOTICIAS
Porter: lo que no se mide, no se puede mejorar

Las métricas son el tablero de control. Sin registros de ventas por canal, costos, márgenes o recompra, se navega a ciegas en un mercado hiper competitivo. Michael Porter lo advirtió: no se mejora lo que no se mide. Y las pymes argentinas que ignoran este punto pagan un precio altísimo: decisiones equivocadas, capital mal invertido y pérdida de competitividad.

Hoy, medir es tan esencial como pagar impuestos: desde calcular la rentabilidad de cada producto hasta conocer la tasa de clientes que vuelven. Sin esa información, cualquier estrategia es puro ensayo y error.

Goleman: la inteligencia emocional es la base de la estrategia moderna

Pero los números no bastan. Daniel Goleman lo explicó con contundencia: la inteligencia emocional incide directamente en el rendimiento de los líderes. Un dueño que se deja arrastrar por la ansiedad toma decisiones erráticas; uno que regula sus emociones y mantiene la confianza de su equipo puede transformar la crisis en oportunidad.

La diferencia entre un líder que transmite calma y otro que se quiebra en público puede ser la misma que separa a una pyme que se expande de otra que se desploma.

La combinación que diferencia a las pymes que caen de las que se expanden

En un país marcado por la inflación y la volatilidad, la conclusión es clara: las métricas indican qué ocurre, pero la mentalidad del líder define cómo se responde. Sin datos, se improvisa. Sin templanza, se colapsa. Con ambos pilares, se construye resiliencia y visión.

En la Argentina de hoy, esa combinación no es un lujo. Es la diferencia entre desaparecer o trascender.

Carolina Celeste Delfino

Lina Labs: Tu socio estratégico para crecer en el largo plazo
