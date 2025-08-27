Métricas y Mentalidad: la fórmula que define quién sobrevive en los negocios

Porter: lo que no se mide, no se puede mejorar

Las métricas son el tablero de control. Sin registros de ventas por canal, costos, márgenes o recompra, se navega a ciegas en un mercado hiper competitivo. Michael Porter lo advirtió: no se mejora lo que no se mide. Y las pymes argentinas que ignoran este punto pagan un precio altísimo: decisiones equivocadas, capital mal invertido y pérdida de competitividad.

Hoy, medir es tan esencial como pagar impuestos: desde calcular la rentabilidad de cada producto hasta conocer la tasa de clientes que vuelven. Sin esa información, cualquier estrategia es puro ensayo y error.

Goleman: la inteligencia emocional es la base de la estrategia moderna

Pero los números no bastan. Daniel Goleman lo explicó con contundencia: la inteligencia emocional incide directamente en el rendimiento de los líderes. Un dueño que se deja arrastrar por la ansiedad toma decisiones erráticas; uno que regula sus emociones y mantiene la confianza de su equipo puede transformar la crisis en oportunidad.

La diferencia entre un líder que transmite calma y otro que se quiebra en público puede ser la misma que separa a una pyme que se expande de otra que se desploma.

La combinación que diferencia a las pymes que caen de las que se expanden

En un país marcado por la inflación y la volatilidad, la conclusión es clara: las métricas indican qué ocurre, pero la mentalidad del líder define cómo se responde. Sin datos, se improvisa. Sin templanza, se colapsa. Con ambos pilares, se construye resiliencia y visión.

En la Argentina de hoy, esa combinación no es un lujo. Es la diferencia entre desaparecer o trascender.

Carolina Celeste Delfino

Coach de Vida & Negocios

BeWell 360 | Consultoría Estratégica + Desarrollo Personal

Be-Well. Servicios Profesionales

Email: ccdelfino@bewellserviciosprofesionales

IG: @carolinacelestedelfino

Cel: +541162699713

por CONTENTNOTICIAS