Cómo el Team D’Onofrio redefinió el trabajo inmobiliario dentro de RE/MAX con un modelo colaborativo

“El trabajo inmobiliario, cuando se hace en soledad, puede volverse abrumador. Hay demasiadas áreas para cubrir, y si no delegás o compartís, te estancás. Por eso decidí cambiar el enfoque”, explica D’Onofrio, que actualmente lidera un equipo de seis personas dentro de la red RE/MAX.

Más que un equipo, Maximiliano creó un ecosistema de trabajo, donde cada integrante se desarrolla dentro de una estructura pensada para sostenerlos. No se trata simplemente de “compartir oficina”: se comparten herramientas, aprendizajes, errores, desafíos y, sobre todo, una visión común. “Acá hay una metodología, una red de apoyo constante y un marco ético de trabajo conjunto”, cuenta.

Este enfoque colaborativo le permitió a D’Onofrio no solo formar agentes más sólidos y seguros, sino también multiplicar el volumen y la calidad de las operaciones.

Roles definidos, formación cruzada y datos que marcan la diferencia

En el Team D’Onofrio, cada miembro tiene fortalezas específicas, lejos de competir, se complementan.

“La idea no es que todos hagan todo. Es que cada uno potencie su diferencial y lo ponga al servicio del equipo”, detalla Maximiliano. Además, impulsan formaciones cruzadas para que todos conozcan las herramientas y procesos de los demás. El resultado es una operatividad más veloz, menos desgaste emocional y una experiencia del cliente mucho más fluida y profesional.

Desde que se consolidó el equipo bajo este modelo, el volumen de operaciones cerradas aumentó significativamente. Pero D’Onofrio no mide el éxito solo en números: también valora la baja rotación de agentes, la satisfacción del cliente y el nivel de compromiso interno. “La gente no se va del equipo porque se siente parte de algo. Sabe que tiene lugar para crecer, que hay escucha, acompañamiento y resultados. Es un círculo virtuoso.”

Un modelo replicable

Lo interesante del enfoque de D’Onofrio es que no está limitado a su experiencia personal: puede ser replicado por cualquier agente que quiera dar un salto profesional sin perder calidad de vida. “Hoy hay muchos agentes excelentes, pero quemados. Lo que proponemos no es trabajar más, sino trabajar mejor. Y para eso, el equipo no es un lujo: es una necesidad.”

¿Qué hace distinto al Team D’Onofrio dentro de RE/MAX?

Trabajo por especialidades, no generalidades.

Coordinación operativa con foco en el cliente.

Cultura de aprendizaje y soporte emocional.

Uso inteligente de herramientas digitales.

Liderazgo horizontal y visión compartida.

En tiempos donde el agente inmobiliario suele enfrentarse solo a un mercado cada vez más exigente, el modelo colaborativo que propone Maximiliano D’Onofrio marca un antes y un después. Y no solo dentro de RE/MAX: también en el modo de pensar el trabajo inmobiliario en Argentina.

CONTACTO: 11-6613-8241 INSTAGRAM: maximilianodonofrio_ MAIL: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS