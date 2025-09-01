Del abandono al cuidado: el poder reparador del Ensueño Dirigido 

En el trabajo terapéutico con Ensueño Dirigido, las imágenes que emergen traen la huella más íntima de la historia de cada persona. No son símbolos abstractos ni arquetipos universales, sino escenas cargadas de un sentido personalísimo, que condensan vivencias y emociones esenciales. El caso de S., una mujer marcada por un profundo abandono en la infancia, lo ilustra con claridad.

En su ensueño, S. vio una flor tirada en una tierra árida, marchita y a punto de morir. Esa imagen no era casual: condensaba su vivencia de niña, excluida del cuidado materno, víctima del desamor y de la negligencia. La flor simboliza nuestra esencia más primaria, aquello que cada uno de nosotros comienza a descubrir en los primeros años de vida, cuando la identidad empieza a tomar forma. En ella se hacía visible la sensación de haber sido descuidada y desprotegida en el momento más vulnerable de su historia.

La propuesta del trabajo fue invitarla a que rescatara esa flor. Frente a la consigna de plantarla en un jardín propio, S. tomó la decisión de plantarla en un espacio verde, fértil y frondoso. Allí, la flor volvió a crecer, recuperó su vitalidad y se desplegó. El gesto interior de trasladarla a ese nuevo lugar no fue simplemente imaginativo: fue un acto terapéutico que le permitió a S. reencontrarse con su dignidad, restituirse cuidados y comenzar a atenderse a sí misma del modo en que nunca había sido atendida.

La potencia del Ensueño Dirigido reside precisamente en esto: abrir un escenario donde el paciente pueda confrontar sus heridas y, al mismo tiempo, ensayar una reparación simbólica que repercute en su vida real. La imagen de la flor marchita, transformada en una flor cuidada y viva en un jardín, condensa un pasaje: de víctima del abandono a sujeto capaz de sostenerse y nutrirse.

En un tiempo en que tantas personas cargan con historias de desamparo, estas experiencias muestran que aún lo más dañado puede recuperar su valor y su vitalidad. Y nos recuerdan que todos, con las imágenes de nuestro propio inconsciente, podemos encontrar caminos para cuidarnos y florecer.

Datos de contacto:

Celular: 1153392943

IG: @psicologacarinamitrani.com.ar

Página web: www.psicologacarinamitrani.com.ar

por CONTENT NOTICIAS