El desafío vocacional: ¿Cómo elegir una carrera en la era de la incertidumbre?

Elegir una carrera es uno de los momentos más complejos en la vida de un adolescente. La presión, la confusión y la falta de dirección son desafíos comunes en esta etapa. Paula Marconi, consultora certificada en el Modelo Benziger, afirma que esta etapa de incertidumbre es, en realidad, una oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Como ella misma explica, su objetivo es transformar las dudas en un proyecto de vida con propósito.

"Mi camino en el coaching comenzó con un profundo deseo de cambio," dice Marconi. "Descubrí el poder de esta disciplina para liberar talentos ocultos y deshacerse de creencias limitantes". Con esa visión, se certificó en el Método Benziger, una herramienta que va más allá de un simple test de personalidad. Basada en el trabajo de Carl Jung y respaldada por la neurociencia, clasifica el pensamiento en cuatro estilos principales:

Frontal Izquierdo (FI): El modo de pensamiento de los analíticos y lógicos.

El modo de pensamiento de los analíticos y lógicos. Posterior Izquierdo (PI): El estilo eficiente y metódico.

El estilo eficiente y metódico. Posterior Derecho (PD): El perfil intuitivo y armonioso.

El perfil intuitivo y armonioso. Frontal Derecho (FD): El tipo creativo y visionario.

Marconi utiliza el Programa One Plus de dicho modelo, para ayudar a los jóvenes a identificar su "talento natural", es decir, el modo de pensamiento más eficiente para su cerebro. “Es crucial identificar si el adolescente está en un 'desvío de tipo'”, enfatiza Marconi, refiriéndose a cuando un joven actúa en contra de su naturaleza innata para encajar, lo que puede causar fatiga y frustración.

A través de sesiones personalizadas de, coaching, Paula Marconi va más allá de la interpretación de resultados. Su objetivo es fomentar el desarrollo personal y el autoconocimiento en cada joven, guiándolos a explorar sus pasiones, valores y creencias, elementos cruciales para que la elección de carrera sea no solo viable, sino también significativa y satisfactoria.

Su enfoque es holístico y abarca la totalidad de la persona, incluyendo su estilo de pensamiento, nivel de alerta (extroversión/introversión), y el tono emocional que experimentan. Al comprender cómo estos factores influyen en su bienestar y rendimiento, los jóvenes aprenden a elegir entornos y actividades que se alinean con su esencia. Como dice Marconi, "les ofrezco un espacio seguro para que tomen una decisión basada en la autenticidad, no en la presión". Así, el proceso se convierte en un viaje transformador donde el adolescente no solo elige una carrera, sino que traza el camino hacia su propio éxito personal y profesional.

Lic. Paula Marconi

@paula_ marconi

www.paulamarconi.com.ar

por CONTENTNOTICIAS