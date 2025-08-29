La psicóloga que pasó de la o a la Y

Melina, contanos un poco de vos y acerca de tu actividad
Mi nombre es MELINA DOMMARCO. Soy Psicóloga, llegar a describirme es una tarea desafiante. Hoy, después de mucho recorrido, puedo definirme como una psicóloga apasionada, integradora, dentro del margen de amplitud, “pionera” por ese modo de abordar donde combino: Astrología, la filosofía de las constelaciones familiares, el lenguaje simbólico de Flores de Bach y Arcanos, con la rapidez y eficiencia de la mirada del Coaching. Así como también la aplicación de todas esas herramientas de forma virtual, que si bien hoy en día está en auge, antes de la cuarentena era toda una novedad.
¿Cómo comenzaste?
Todo comenzó antes de cuarentena, entre 2015 y 2016, cuando quedo embarazada y tengo que hacer mucho tiempo de reposo. Comencé a pasar mis formaciones a formato online y mi trabajo con pacientes también. Luego vino la cuarentena y desde ahí no paré de integrar entre lo que estudiaba y daba. Mi motor era conectarme con las mujeres para que se encuentren con ellas mismas y que logren armar un estilo de vida que les guste articulando lo que estudiaron, lo que aman hacer y por lo que están capacitadas para hacer.
Entonces…
Fui conociendo la Astrología y la filosofía de las Constelaciones, las cuales me llevaron a amar lo que hago, saliendo de mis dudas y crisis. Esto me remite a escribir sobre mis orígenes, luego de estudiar 3 posgrados en Psicoanálisis en Alef, Centro Dos y UBA en orden de tiempo. En los cuales si bien me fascinaba la escucha, el aprendizaje sobre el inconsciente también me pasaba que necesitaba algo más. Ese más me llevo a encontrarme en un movimiento constante de articulación entre el Arte, Yoga y Psicología Transpersonal que requirió mucho tiempo de escritura y proceso para encontrar claridad de lo que quería transmitir. Me encontré fortalecida y muy feliz a mis 40 años, en este 2025 registrando mis cursadas, valorando mis profesores, encontrando en las sincronías y en los talleres todo lo que di, se y me forme para darlo al mundo.
Entre todo esto, mi libro se terminó “Si ya Sabes Usalo”, que está actualmente en venta por Editores Argentinos, y eso junto con mis 31 cartas diseñadas para concretar objetivos me hizo dar cuenta de que hay mucho para dar.
¿Qué sentís que querés y podés hacer con todo esto que sentís que lograste?
Paradójicamente siempre me vi pensando que me faltaba pero ahora sé que si bien siempre hay más por aprender tengo todo esto para alentar. Quiero motivar a las mujeres a cumplir sus objetivos recordando que mientras más conozcan sus ritmos y ciclos, más fácil será llegar a lo que deseen así como también asesorar y guiar a que aprendan a usar su creatividad y dinamismo para expresar su ser que por tantas generaciones se fue reprimiendo.
Amo enseñar y alentar por eso estoy en comunidades, como Coach, para que aprendan a alimentarse desde el lugar amoroso.
¿Qué le dirías a alguien que no te conoce y a quien podrías ayudar, por ejemplo, a través de la lectura de tu libro?
Aquí estoy para nutrir a la sociedad y mostrar que la psicología también puede ayudarnos a encontrar el eje más allá de la mente… por eso, para que tu alma disfrute del camino, te propongo que conectes mi libro con tu corazón y selles este ritual de amor y cuidado para que la lectura sea recordatorio de CONEXIÓN. Esa será nuestra clave Wifi.
