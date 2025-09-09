Diagnóstica: innovación tecnológica para transformar el acceso a la salud

¿Cómo fueron los inicios de Diagnóstica?

Diagnóstica nació con un claro propósito: democratizar el acceso a la salud en Latinoamérica a través de la tecnología. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por profesionales con amplia experiencia en salud y desarrollo tecnológico, hoy se proyecta como una de las empresas líderes en telemedicina en la región.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus pacientes?

Actualmente, Diagnóstica ofrece una amplia gama de soluciones y servicios que integran dispositivos médicos de última generación, software propio y servicios especializados en videoconsultas, atención remota y soporte técnico. Entre sus productos más innovadores se encuentran:

Estación Diagnóstica: una cabina de autogestión pensada para ser instalada en espacios de alto tránsito.

una cabina de autogestión pensada para ser instalada en espacios de alto tránsito. Multi Diagnóstica: diseñada para centros de salud y operada por personal auxiliar.

diseñada para centros de salud y operada por personal auxiliar. Maletín Diagnóstica : una solución portátil ideal para medicina domiciliaria y emergencias.

Estas tecnologías permiten realizar exámenes y chequeos médicos de forma inmediata, segura y descentralizada, acercando servicios esenciales a lugares donde tradicionalmente no llegan.

¿Qué proyectos tiene la empresa de cara al futuro?

Diagnóstica busca ampliar su presencia en países clave como Brasil y México, sin perder de vista el desarrollo de nuevas soluciones. Esta estrategia de crecimiento se basa en tres pilares: expansión internacional, innovación constante y comercialización local de soluciones y servicios de alto valor.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que distingue a Diagnóstica es su visión transformadora del sistema de salud: crear un ecosistema ágil, accesible y conectado, donde cada persona puede cuidar su salud de forma simple, desde cualquier lugar. Con una fuerte convicción, un equipo interdisciplinario y una apuesta permanente por la innovación, Diagnóstica avanza con paso firme hacia su misión de mejorar la vida de millones de personas.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: www.diagnostica.io/

Instagram: www.instagram.com/diagnosticasalud/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/diagnóstica-salud/

por CONTENTNOTICIAS