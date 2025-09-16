Terapia Neural: desbloquea tu bienestar desde la raíz

El dolor crónico y algunas molestias persistentes muchas veces se mantienen porque el sistema nervioso está “bloqueado” o desregulado. En ME Medicina Evolutiva ofrecemos una técnica médica innovadora y efectiva llamada terapia neural, que busca restaurar el equilibrio natural del cuerpo para aliviar esos síntomas.

La terapia neural consiste en aplicar microinyecciones de anestésico local en puntos muy específicos, llamados “campos interferentes”, que son zonas donde el sistema nervioso puede quedar alterado por traumatismos, cicatrices, inflamaciones o infecciones. Estas zonas generan un “cortocircuito” en la comunicación entre el sistema nervioso y los órganos o tejidos afectados, perpetuando el dolor o malestar.

Al inyectar una pequeña cantidad de anestésico en esos puntos, se “resetea” esa señal alterada y se desbloquea la comunicación correcta del sistema nervioso, permitiendo que el cuerpo se autorregule y comience un proceso de curación natural. Esto puede ayudar no solo a aliviar el dolor, sino también a mejorar síntomas relacionados como tensión muscular, problemas digestivos, migrañas o trastornos del sueño.

La terapia neural es especialmente útil para:

Dolor crónico en músculos, articulaciones y nervios

Cefaleas y migrañas recurrentes

Neuralgias y neuropatías

Síntomas vinculados al estrés y la fatiga crónica



Además, su efecto puede potenciarse cuando se combina con otras terapias regenerativas, como la ozonoterapia o el plasma rico en plaquetas, para abordar la salud desde varios ángulos.

En ME Medicina Evolutiva, este tratamiento es realizado por médicas especialistas, con formación en medicina integrativa y regenerativa. Usamos técnicas seguras, insumos de alta calidad y un enfoque personalizado para cada paciente.

La terapia neural no solo busca quitar el dolor, sino reestablecer el equilibrio dinámico del cuerpo para que puedas recuperar tu bienestar y vitalidad.

Si el dolor o malestar crónico te limita, la terapia neural puede ser una solución que te ayude a vivir mejor.

Consultorio en Nordelta – Atención solo con turno previo.

WhatsApp: +54 9 11 3009-9313

Mail: [email protected]

Web: www.mevolutiva.com.ar

Instagram: @me.evolutiva

por contentnoticias