"Autodisciplina 20 25: Elegirte Cada Día También es un Reto"

Al llegar a esta etapa del año, es común sentir el cansancio físico y mental como una carga que nubla nuestras metas y desafía nuestra constancia. Las fuerzas flaquean, la motivación se diluye y, muchas veces, nos invade la sensación de no poder sostener aquello que con tanto entusiasmo iniciamos.

En este contexto, surge una propuesta simple pero poderosa: Autodisciplina 20 25, un reto diseñado no solo para mover el cuerpo, sino también para fortalecer la determinación, recuperar el compromiso personal y generar bienestar real y sostenible.

¿EN QUÉ CONSISTE?

El reto es claro y accesible:

20 días consecutivos, 25 minutos diarios de movimiento físico, preferentemente al aire libre.

Sin excusas. Sin presión estética. Sin comparaciones.

Solo vos, tu cuerpo, tu voluntad… y un paso firme hacia el bienestar.

¿POR QUÉ HACERLO?

Porque entendemos que no siempre hay ganas, y que muchas veces el miedo al fracaso, a no lograrlo o incluso a sentirnos fuera de lugar, puede paralizarnos. Pero la autodisciplina no depende de la motivación, sino de una decisión consciente de priorizarnos, incluso cuando cuesta.

 

Mover el cuerpo no es solo un gesto deportivo. Es ciencia, es salud, es prevención y es equilibrio emocional. Cada vez que nos activamos, nuestro cuerpo responde: liberamos serotonina, endorfinas, dopamina y adrenalina, químicos naturales del bienestar. Además, estimulamos el BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), una proteína clave para la memoria, el aprendizaje y la salud neuronal.

En un mundo que constantemente nos exige rendimiento, productividad y resultados, hacer una pausa para priorizarnos no es un lujo, es una necesidad. Este reto nos recuerda que el verdadero compromiso empieza por uno mismo: por elegirnos cada día, por encima de las excusas, del cansancio o de la comparación. Porque cada paso, cada minuto de movimiento, es una forma de honrar nuestro cuerpo y nuestra historia.

Además, Autodisciplina 20 25 busca generar comunidad. Saber que no estamos solos en este proceso, que otros también se están eligiendo y desafiando día a día, fortalece la red de apoyo mutuo. Cuando compartimos estos pequeños logros, inspiramos, motivamos y, sin saberlo, nos convertimos en impulso para alguien más. Por eso, más que un reto individual, esta propuesta es una oportunidad colectiva de transformación.

 

LA PROPUESTA ES ACCIONAR:

Pensamiento y acción: Tomar el control con decisiones pequeñas pero constantes.

Hacerlo igual, aunque no haya ganas: La motivación es bienvenida, pero no necesaria.

Elegir el aire libre cuando sea posible: Oxigenar el cuerpo, despejar la mente.

Evitar comparaciones: Cada proceso es único y valioso en sí mismo.

Autodisciplina 20 25 es más que un reto físico. Es una invitación a reconectarnos con nuestra energía vital, a entrenar nuestra voluntad, y a recordarnos que el bienestar no es un destino lejano, sino una práctica diaria.

Te invito a sumarte, a intentarlo, a persistir.

Porque no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo posible.

Maria José Hadad

WhatsApp 379-4403604 

Web  www.mariajosehadad.com

IG  @majohadadcoach

