Nuestros panes: el valor de lo que somos en cada rebanada

En Fincas El Paraíso, cada pan que hacemos cuenta una historia. La nuestra, la de la semilla, la de la tierra que nos da su alimento. Hornear estos panes es, para nosotros, mucho más que producir: es poner en valor nuestras propias harinas, ese grano que cuidamos desde el momento en que lo sembramos hasta que llega a tu mesa.

Lanzamos una nueva línea de panes integrales, de molde, con semillas, de centeno y pan de campo integral. Elaborados con fermentación en frío y tiempos largos, sin apuros, respetando los procesos naturales. Creemos que así, con paciencia, el pan desarrolla no solo su sabor único, sino también todas sus propiedades nutricionales.

¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que cuando pruebes una tostada de nuestro pan, sientas el sabor real del trigo. Que cada bocado sea un encuentro con lo auténtico, con un alimento que hace bien. Y que sea accesible para vos, con la posibilidad de comprarlo directamente en nuestra tienda online y conservarlo en tu freezer para tener siempre a mano algo que nutre de verdad.

Nuestros panes reflejan lo que somos: alimentos en armonía con la naturaleza, con raíces profundas en la tierra y la convicción de que comer bien es un acto de amor hacia nosotros y hacia el mundo.

Te invitamos a descubrirlos, probarlos y ser parte de esta historia que empieza en un grano y llega, completa, a tu mesa.

