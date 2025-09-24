Más que números: la función del contador en un sistema fiscal transparente y sostenible

La modernización tributaria en marcha

La puesta en marcha de regímenes como IVA Simple y Ganancias Simplificada, junto con la digitalización integral de AFIP y agencias provinciales, representan avances significativos hacia un sistema más ágil. Estas iniciativas buscan aliviar cargas administrativas, promover la inclusión y reducir la informalidad.

Sin embargo, su éxito no depende solo de la norma, sino de la implementación efectiva. Aquí el contador se convierte en un facilitador clave: acompañamos a los contribuyentes en la transición, aseguramos la correcta aplicación de los regímenes y ayudamos a que las políticas públicas logren su verdadero impacto en la economía real.



Del cumplimiento a la estrategia

La fiscalización ya no se limita a inspecciones presenciales. Hoy los organismos trabajan con cruces automáticos de datos en tiempo real: facturación electrónica, Libro IVA digital, pagos bancarios y nóminas laborales convergen en un sistema que detecta inconsistencias con rapidez.

Esto obliga a empresas y profesionales a pasar de una visión de mero cumplimiento a una de gestión tributaria estratégica. El contador moderno no solo liquida impuestos:

Anticipa riesgos en la fiscalización digital.

Segmenta la capacidad contributiva para optimizar decisiones.



Integra planificación tributaria y proyección empresarial, generando valor a largo plazo.



Casos testigo: barrios cerrados y fideicomisos

Sectores como los barrios cerrados y los fideicomisos inmobiliarios reflejan con claridad esta nueva dinámica. Son espacios de gran desarrollo económico, pero también de alta complejidad contable y fiscal. La transparencia administrativa es fundamental no solo para cumplir con la normativa, sino para sostener la confianza de consorcistas, desarrolladores e inversores.

En Estudio Bertoncini hemos comprobado que la combinación de rigurosidad técnica y conocimiento sectorial es lo que permite que estos proyectos no solo se ajusten a la ley, sino que también crezcan con legitimidad y sostenibilidad.



El futuro del contador argentino

En un contexto de volatilidad económica y reformas permanentes, el futuro del contador argentino está en ser un socio estratégico tanto de las empresas como del Estado. Nuestra tarea es tender puentes: transformar normas en prácticas claras, facilitar la formalización y garantizar que la tributación sea vista no como un obstáculo, sino como una herramienta de desarrollo.

Por Soledad Bertoncini, especialista en tributación y directora de Estudio Bertoncini SAS

