Wednesday 24 de September, 2025
Más que números: la función del contador en un sistema fiscal transparente y sostenible

En la Argentina actual, la figura del contador dejó de estar asociada únicamente a balances y liquidaciones impositivas. Hoy somos actores estratégicos en la construcción de un sistema fiscal más transparente y sostenible, capaces de traducir la complejidad normativa en decisiones claras para empresas, emprendedores y también para el propio Estado. Nuestro rol no es solo calcular impuestos, sino generar confianza, anticipar riesgos y potenciar la formalización que el país necesita para crecer.

La modernización tributaria en marcha
La puesta en marcha de regímenes como IVA Simple y Ganancias Simplificada, junto con la digitalización integral de AFIP y agencias provinciales, representan avances significativos hacia un sistema más ágil. Estas iniciativas buscan aliviar cargas administrativas, promover la inclusión y reducir la informalidad.
Sin embargo, su éxito no depende solo de la norma, sino de la implementación efectiva. Aquí el contador se convierte en un facilitador clave: acompañamos a los contribuyentes en la transición, aseguramos la correcta aplicación de los regímenes y ayudamos a que las políticas públicas logren su verdadero impacto en la economía real.


Del cumplimiento a la estrategia
La fiscalización ya no se limita a inspecciones presenciales. Hoy los organismos trabajan con cruces automáticos de datos en tiempo real: facturación electrónica, Libro IVA digital, pagos bancarios y nóminas laborales convergen en un sistema que detecta inconsistencias con rapidez.
Esto obliga a empresas y profesionales a pasar de una visión de mero cumplimiento a una de gestión tributaria estratégica. El contador moderno no solo liquida impuestos:

Anticipa riesgos en la fiscalización digital.

Segmenta la capacidad contributiva para optimizar decisiones.
 

Integra planificación tributaria y proyección empresarial, generando valor a largo plazo.

 

Soledad Bertoncini

 

 


Casos testigo: barrios cerrados y fideicomisos
Sectores como los barrios cerrados y los fideicomisos inmobiliarios reflejan con claridad esta nueva dinámica. Son espacios de gran desarrollo económico, pero también de alta complejidad contable y fiscal. La transparencia administrativa es fundamental no solo para cumplir con la normativa, sino para sostener la confianza de consorcistas, desarrolladores e inversores.
En Estudio Bertoncini hemos comprobado que la combinación de rigurosidad técnica y conocimiento sectorial es lo que permite que estos proyectos no solo se ajusten a la ley, sino que también crezcan con legitimidad y sostenibilidad.

El futuro del contador argentino
En un contexto de volatilidad económica y reformas permanentes, el futuro del contador argentino está en ser un socio estratégico tanto de las empresas como del Estado. Nuestra tarea es tender puentes: transformar normas en prácticas claras, facilitar la formalización y garantizar que la tributación sea vista no como un obstáculo, sino como una herramienta de desarrollo.

Por Soledad Bertoncini, especialista en tributación y directora de Estudio Bertoncini SAS

