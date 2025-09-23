Juego, vocación e inclusión: el camino profesional de Sofía Llobet

Sofía, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Al terminar mis estudios, comencé colaborando en un proyecto de colonia integradora en un club de mi ciudad natal. Este espacio reunía a niños y adolescentes, algunos con condiciones vinculadas a la discapacidad, y solía convocar a estudiantes avanzados de distintas profesiones. A continuación, trabajé como auxiliar de una psicopedagoga en un grupo de educación inicial en la Escuela Integral de Crespo (Entre Ríos) y, ese mismo año, me desempeñé como maestra de apoyo a la inclusión en mi querida escuela primaria.



Mis primeros años profesionales estuvieron ligados al sistema educativo, tanto en la modalidad común como en la especial. En 2015, me recibí de Licenciada en Psicopedagogía y, al año siguiente, comencé a trabajar en el ámbito privado en consultorios interdisciplinarios, labor que mantengo hasta la actualidad.

En 2019, decidí ampliar mi horizonte hacia la Salud Pública, desempeñándome tanto en centros de atención primaria en Paraná y General Racedo, como así también en el Hospital Materno Infantil de la capital provincial.

En los últimos años, también he sumado experiencia en la docencia universitaria.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Me dedico a la Psicopedagogía Clínica, con perspectiva psicoanalítica y especialización en el área lúdica. Brindo atención en consultorio particular a niños y adolescentes.

¿Qué proyectos tenes por delante?

Actualmente, me estoy especializando en atención temprana. Además, planeo desarrollar proyectos vinculados a lo lúdico en espacios grupales y preventivos, sin dejar de lado mi labor asistencial. También deseo continuar con la formación y la divulgación en torno al valor del juego.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Considero que mi formación sostenida durante más de diez años en el área del juego me permite aplicar este enfoque en las distintas actividades y tareas que realizo, marcando una diferencia en mi manera de abordar la psicopedagogía.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No cambiaría nada. Cada experiencia ha sido significativa y necesaria para llegar hasta aquí. Valoro el haberme animado a cambiar, a explorar nuevos caminos y a siempre ir por más, construyendo paso a paso este presente que disfruto y agradezco.

Datos de contacto:

Mails: [email protected] / [email protected]

Celular (WhatsApp): 3434561599 - Entre Ríos

Instagram: sofiallobet_somoshomoludens

