“Eficiencia y Calidad en Altura: Proyecto y Obra por El Nivel”

El proyecto consistió en la ejecución de una ampliación en altura mediante sistema constructivo en seco (steel frame), diseñado y planificado para integrarse a la vivienda existente con criterios de eficiencia y durabilidad.

Diseño y planificación

La propuesta se elaboró a partir de un anteproyecto arquitectónico integral, que contempló tanto las necesidades funcionales de la familia como las exigencias estructurales y normativas. La planificación previa permitió optimizar la relación costo–tiempo, garantizando una obra ordenada y sin imprevistos.

Dirección técnica y coordinación de gremios

La ejecución estuvo bajo una dirección técnica integral, con coordinación de gremios especializados en instalaciones sanitarias, eléctricas, carpinterías y terminaciones. Este trabajo articulado aseguró la correcta secuencia de tareas y la calidad final de cada rubro.

Provisión de materiales y control de calidad

Todos los materiales empleados fueron provistos y certificados, asegurando homogeneidad, durabilidad y cumplimiento de estándares técnicos. El control de calidad en cada etapa evitó desviaciones y garantizó un resultado confiable.

Gestión integral de obra

El servicio incluyó la logística completa: provisión de mano de obra, materiales, contenedor de escombros y limpieza final. De este modo, se eliminan costos ocultos y se entrega un producto terminado, listo para su uso inmediato.



Nos diferenciamos en:

• Transparencia presupuestaria: cada ítem contemplado en detalle, evitando adicionales imprevistos.

• Plan maestro por fases: posibilidad de ejecutar en etapas, sin comprometer la calidad técnica.

• Obra limpia y segura: espacios de trabajo ordenados y entrega final habitable.

Compromiso profesional

La diferencia entre un presupuesto bajo y una obra correctamente planificada se traduce en seguridad estructural, confort térmico y durabilidad en el tiempo.

Este caso refleja cómo el steel frame, combinado con una gestión integral, puede resolver ampliaciones rápidas, eficientes y con alto nivel de diseño.

En El Nivel, transformamos tus ideas en realidad…

y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso.

