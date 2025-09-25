Thursday 25 de September, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | Hoy 15:47

“Eficiencia y Calidad en Altura: Proyecto y Obra por El Nivel”

Ampliación en sistema steel frame: del proyecto a la obra terminada

Gabriela Oliva | Foto:CONTENTNOTICIAS
Gabriela Oliva | Foto:CONTENTNOTICIAS

El proyecto consistió en la ejecución de una ampliación en altura mediante sistema constructivo en seco (steel frame), diseñado y planificado para integrarse a la vivienda existente con criterios de eficiencia y durabilidad.

Diseño y planificación

La propuesta se elaboró a partir de un anteproyecto arquitectónico integral, que contempló tanto las necesidades funcionales de la familia como las exigencias estructurales y normativas. La planificación previa permitió optimizar la relación costo–tiempo, garantizando una obra ordenada y sin imprevistos.

Dirección técnica y coordinación de gremios

La ejecución estuvo bajo una dirección técnica integral, con coordinación de gremios especializados en instalaciones sanitarias, eléctricas, carpinterías y terminaciones. Este trabajo articulado aseguró la correcta secuencia de tareas y la calidad final de cada rubro.

Gabriela Oliva

 

Provisión de materiales y control de calidad

Todos los materiales empleados fueron provistos y certificados, asegurando homogeneidad, durabilidad y cumplimiento de estándares técnicos. El control de calidad en cada etapa evitó desviaciones y garantizó un resultado confiable.

Gestión integral de obra

Dr. Leonardo Sande
Leé también
El Dr. Leonardo Sande nos habla de “La generación de la dieta”

El servicio incluyó la logística completa: provisión de mano de obra, materiales, contenedor de escombros y limpieza final. De este modo, se eliminan costos ocultos y se entrega un producto terminado, listo para su uso inmediato.
 

Nos diferenciamos en: 

Transparencia presupuestaria: cada ítem contemplado en detalle, evitando adicionales imprevistos.

• Plan maestro por fases: posibilidad de ejecutar en etapas, sin comprometer la calidad técnica.

• Obra limpia y segura: espacios de trabajo ordenados y entrega final habitable.

 

Gabriela Oliva

 

Compromiso profesional

PROTECTO COLOR
Leé también
Proyecto Color: tres décadas de innovación y liderazgo en impresión 3D

La diferencia entre un presupuesto bajo y una obra correctamente planificada se traduce en seguridad estructural, confort térmico y durabilidad en el tiempo.

Este caso refleja cómo el steel frame, combinado con una gestión integral, puede resolver ampliaciones rápidas, eficientes y con alto nivel de diseño.

En El Nivel, transformamos tus ideas en realidad…

y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso.

En El Nivel, transformamos tus ideas en realidad…

y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso.
 

Trabajamos en La Plata y alrededores

221 670 7922

[email protected]

 

También te puede interesar

por CONTENTNOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil