“Eficiencia y Calidad en Altura: Proyecto y Obra por El Nivel”

El proyecto consistió en la ejecución de una ampliación en altura mediante sistema constructivo en seco (steel frame), diseñado y planificado para integrarse a la vivienda existente con criterios de eficiencia y durabilidad.
Diseño y planificación
La propuesta se elaboró a partir de un anteproyecto arquitectónico integral, que contempló tanto las necesidades funcionales de la familia como las exigencias estructurales y normativas. La planificación previa permitió optimizar la relación costo–tiempo, garantizando una obra ordenada y sin imprevistos.
Dirección técnica y coordinación de gremios
La ejecución estuvo bajo una dirección técnica integral, con coordinación de gremios especializados en instalaciones sanitarias, eléctricas, carpinterías y terminaciones. Este trabajo articulado aseguró la correcta secuencia de tareas y la calidad final de cada rubro.
Provisión de materiales y control de calidad
Todos los materiales empleados fueron provistos y certificados, asegurando homogeneidad, durabilidad y cumplimiento de estándares técnicos. El control de calidad en cada etapa evitó desviaciones y garantizó un resultado confiable.
Gestión integral de obra
El servicio incluyó la logística completa: provisión de mano de obra, materiales, contenedor de escombros y limpieza final. De este modo, se eliminan costos ocultos y se entrega un producto terminado, listo para su uso inmediato.
Nos diferenciamos en:
• Transparencia presupuestaria: cada ítem contemplado en detalle, evitando adicionales imprevistos.
• Plan maestro por fases: posibilidad de ejecutar en etapas, sin comprometer la calidad técnica.
• Obra limpia y segura: espacios de trabajo ordenados y entrega final habitable.
Compromiso profesional
La diferencia entre un presupuesto bajo y una obra correctamente planificada se traduce en seguridad estructural, confort térmico y durabilidad en el tiempo.
Este caso refleja cómo el steel frame, combinado con una gestión integral, puede resolver ampliaciones rápidas, eficientes y con alto nivel de diseño.
En El Nivel, transformamos tus ideas en realidad…
y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso.
En El Nivel, transformamos tus ideas en realidad…
y lo hacemos sin que pierdas tu tranquilidad en el proceso.
Trabajamos en La Plata y alrededores
221 670 7922
También te puede interesar
Aprender o desaparecer: la cultura que mantiene vivas a las pymes
Más que números: la función del contador en un sistema fiscal transparente y sostenible
La televisión y el poder de la publicidad: cómo impacta en el marketing mundial
¿Por qué hoy es más importante que nunca contar con un seguro confiable?
por CONTENTNOTICIAS
Comentarios