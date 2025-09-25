Por qué siempre es un buen momento para invertir en pozo

Tras años marcados por la incertidumbre, el mercado inmobiliario argentino comienza a mostrar señales claras de recuperación: flexibilización de la financiación, crecimiento sostenido de la demanda y un renovado interés por los desarrollos en pozo. En este contexto, BAIGUN REALTY destaca que invertir en esta modalidad no es solo una oportunidad coyuntural, sino una estrategia sólida para quienes buscan preservar y multiplicar valor.

Las cifras lo confirman: en julio de 2025, la Ciudad de Buenos Aires registró 6.651 escrituras de compraventa, un 34,5% más que en el mismo mes del año anterior, según el Colegio de Escribanos porteño. El ladrillo mantiene su rol de refugio seguro, y los proyectos en pozo se posicionan como uno de los protagonistas de la recuperación.

Uno de los grandes atractivos es el precio: las unidades en pozo suelen ofrecer valores iniciales entre un 15% y 25% inferiores a los de los departamentos terminados. El ticket promedio de entrada con BAIGUN REALTY es de USD 69.000, lo que habilita a un espectro más amplio de compradores a acceder a un inmueble en la Ciudad.

“El comprador entra en un proyecto en su etapa inicial, lo que también le da la posibilidad de financiar en cuotas en pesos, asegurar un valor de ingreso más bajo y, en muchos casos, obtener una apreciación significativa al momento de la entrega. Es una manera de acompañar la recuperación del sector con visión a futuro”, explica Matías Chirom, CEO & Co-Founder de BAIGUN REALTY.

En promedio, los desarrollos en pozo logran una rentabilidad que oscila entre el 20% y el 30% desde la compra hasta la posesión, una cifra que refuerza su atractivo frente a otras alternativas de inversión.

A esto se le suma la flexibilidad: los proyectos en pozo ofrecen planes de pago adaptados a diferentes perfiles de inversores, financiación directa con el desarrollador y la posibilidad de elegir tipologías de unidades e incluso personalizar ciertos aspectos de la vivienda antes de su finalización.

“Hoy vemos un perfil de comprador más atento a la oportunidad y menos a la coyuntura. El pozo permite anticiparse, proyectar y construir futuro en un contexto donde la reactivación inmobiliaria ya está en marcha”, agrega Chirom.

En cuanto a las zonas, BAIGUN REALTY concentra su cartera en el corredor norte de la ciudad y barrios emergentes como Villa Urquiza, Chacarita y Núñez, aunque actualmente hay desarrollos en prácticamente todos los barrios porteños.

De cara a los próximos 12 a 24 meses, las perspectivas son claras: un aumento de la oferta, maximización de las inversiones y cada vez más flexibilidad en las formas de pago, lo que proyecta un escenario favorable para quienes decidan dar el paso ahora.

Con más de 70 años de trayectoria y una cartera activa con más de 50 desarrollos, BAIGUN REALTY acompaña a inversores y compradores en cada etapa: desde la elección del proyecto hasta la entrega de la unidad, con asesoramiento integral y herramientas de financiación diseñadas para cada perfil.

