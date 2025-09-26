De Catamarca al país: cómo Jacques Leclear se convirtió en líder en indumentaria médica

La empresa JL, reconocida comercialmente como Jacques Leclear, celebra más de tres décadas de trabajo en la confección de uniformes profesionales desde su sede en Catamarca. Respaldada por el Grupo Confecat y con certificaciones IRAM, la firma logró posicionarse como un actor clave en el rubro de indumentaria para la sanidad en todo el país.

La compañía se especializa en la producción de chaquetas, pantalones, guardapolvos y ambos, diseñados para responder a las exigencias de la labor diaria en hospitales y clínicas. El objetivo es ofrecer prendas que conjuguen calidad, resistencia, diseño y comodidad, adaptándose a las necesidades de cada profesional.

Actualmente, los uniformes de JL son utilizados por médicos, enfermeros, odontólogos y veterinarios en distintas provincias. Además, la empresa se enorgullece de vestir a instituciones de prestigio como el Hospital Alemán, el Hospital Italiano, la Fundación Favaloro, Pfizer y Bagó, entre otras.

Según destacan desde la firma, cada prenda busca reflejar el profesionalismo de quienes las utilizan, facilitando su trabajo y reforzando su identidad. Con foco en la durabilidad, el confort y el estilo profesional, JL entiende a sus uniformes no solo como indumentaria, sino como una verdadera herramienta de trabajo para quienes cuidan de la salud de todos.