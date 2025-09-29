¿Un pincel puede ser tan efectivo como una técnica de relajación?: la evidencia revela cómo el arte regula nuestras emociones.

Desde la filosofía hasta la psicología clínica, se ha considerado al arte como una vía para procesar emociones. Sin embargo, la ciencia aún debate qué parte del beneficio se debe realmente a la creatividad y cuál a factores secundarios como la distracción o el movimiento corporal.
Para aclararlo, los investigadores diseñaron un experimento con 100 participantes que realizaron dos tareas en días distintos: pintar un cuadro abstracto o resolver laberintos. Ambas actividades tenían la misma duración y nivel de interacción, pero solo una era creativa.
Los resultados fueron contundentes. En ambos grupos los niveles de ánimo mejoraron, pero sólo la pintura produjo una reducción significativa de la ansiedad.
Lo más llamativo fue que este efecto se acompañó de mayor reactividad fisiológica: el ritmo cardíaco de los participantes fue más variable e intenso mientras pintaban. Aunque pueda sonar contradictorio, los investigadores lo comparan con la “paradoja de la meditación”: ciertas prácticas, como el ejercicio o la meditación activa, generan una activación corporal al mismo tiempo que producen calma mental.
En otras palabras, el arte no tranquiliza por quietud, sino por una activación creativa que ayuda a regular las emociones.
Otro hallazgo clave fue la influencia del aburrimiento. Cuando las personas se sintieron menos aburridas, lograron mayores reducciones de ansiedad. Pintar resultó mucho más envolvente y motivador que resolver laberintos, lo que explica parte de su eficacia.
El mensaje es simple: pintar no es solo una actividad recreativa, sino un recurso accesible para gestionar la ansiedad. En un mundo cada vez más estresado, un lienzo y algunos colores pueden convertirse en aliados para darnos bienestar.
Fuente: Bellaiche, L., Lihardo, K., Williams, C., Chaffee, J., LaBar, K. S., & Seli, P. (2025). Selective emotion regulation in creative art production: Psychophysiological reactivity during painting reduces anxiety. iScience, 28(6), 112543. https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112543
Escrito por: iara Sansberro-Tec sup en Arteterapia
Datos de contacto:
Instagram: @heroines.arteterapia | Arteterapia basada en evidencia
Mail: [email protected]
