Colegio Horacio Watson: casi 115 años en el arte de educar

Mucho gusto Silvia, resuminos un poco cómo comenzaste con tu actividad

En realidad, me inicié en la profesión desde que me concibieron: nieta e hija de maestros y heredera de una institución educativa a la cual nuestro fundador, Horacio Watson, en 1911 bautizó “English Higher Grade School”.

Mr. Watson emigró a la Argentina desde su Inglaterra natal dejando allí a su familia y los estudios de medicina que comenzaría en la Universidad de Londres. La particularidad de nuestro fundador fue que, lejos de aislarse en la comunidad británica, integró a maestros y familias argentinas, constituyéndose en las primeras escuelas bilingües de nuestro país. Aprendió nuestro idioma y escribió libros de texto en inglés y castellano para usar en el aula.

Después de su fallecimiento, mi madre: Inés Watson, le dio su actual nombre: “Colegio Horacio Watson”. Junto con mi padre, Luciano Segat, condujeron el Colegio hasta jubilarse.

El mensaje implícito de mi legado fue: “Y serás maestra”. Hasta el día de hoy reafirmo mi profesión; disfruto de mi trabajo con grupos de chicos y adolescentes en un clima amable y creativo. Y así fue como el mandato se hizo pasión.

¿Qué niveles abarcan?

Desde hace casi 115 años brindamos una enseñanza bilingüe (castellano-inglés), y laica en los tres niveles: Inicial, Primario y Secundario.

¿Qué diferencia al Colegio Horacio Watson?

Nuestra larga historia y prestigio, y sin lugar a dudas, nuestro staff: la calidad humana de directivos y docentes se mantiene a través del tiempo, lo cual se refleja en un clima cálido y distendido, de trabajo creativo. Cabe destacar como diferencial el rol de nuestras familias en el acompañamiento de la gestión del Colegio.

Fueron tres generaciones que hicieron historia y, desde 2020, uno de mis hijos –Julián Massa– se desempeña como vicedirector general; de modo que constituimos cuatro generaciones en el arte de educar.

¿Qué proyectos tienen con la institución?

Tanto mis hijos como los que trabajamos en el Colegio Watson nos sentimos proyectados hacia el futuro, adaptándonos a los tiempos que vivimos, conservando siempre el espíritu de mi abuelo, Horacio Watson, y los valores que hasta hoy encarnamos: la cultura del esfuerzo y el estudio y una conducta ética, entre otros.

Si tuvieras la posibilidad de volver a comenzar… ¿recorrerías el mismo camino?

Respetaría sin dudarlo la misma esencia y los mismos principios que inspiraron a nuestro fundador. En todo caso, rediseñaría un proyecto edilicio especialmente destinado a brindar servicios educativos.

Sabemos que tenés varios libros publicados, entre ellos algunos que seguramente resultarán de interés para padres, tíos, abuelos y todos aquellos que quieran hacer un regalo de valor para chicos. ¿Cuáles son?

Cuentos en Espejo; Cuentos pintados; Ready for a Story (Blue Book, Red Book, Yellow Book); El Humor, la Pluma y la Palabra; Watson: Históricos 100 años; Cuénticos Pandémicos; Watson: Rumbo a los 110 años y Poco Tiempo para Felicidades.

