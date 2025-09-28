La salud femenina y su relación con la nutrición

¿Qué papel juega la nutrición en la salud y el bienestar de las mujeres?

El rol de la alimentación, y los hábitos alimentarios en nosotras es preponderante. Estamos atravesadas por etapas biológicas importantes, propias del organismo femenino. Desde la pubertad y desarrollo, son cambios decisivos, pasando por la gestación, lactancia y menopausia. Un buen estado nutricional, permite que desde aminorar síntomas, hasta mejorar la inmunidad o el humor.

¿Qué aspectos son cruciales y el impacto en el organismo femenino existen?

Los cambios hormonales son uno de los más influyentes. Un adecuado consumo de alimentos con nutrientes, permite regular hormonas, y eso es fundamental para el ciclo menstrual, la salud reproductiva, fertilidad.Del mismo modo en la etapa fértil de la mujer 12 a 50 años te diría, un equilibrado aporte de vitaminas, minerales, grasas saludables, permite una salud femenina optimizada durante toda la vida.

Si planificamos un embarazo, o si estamos amamantando, las hormonas también están en conexión con la alimentación y el estado de salud. Esto puede ser que determine o no por ej. , embarazos de riesgos, abortos prematuros, cambios en el peso, etc.

¿Que recomendaciones dejarías para las mujeres como tips importantes?

Una recomendación casi de primera instancia, es el ejercicio, siempre deberíamos hacer alguna disciplina, porque además de las ventajas sustanciales en la salud física, nos estabiliza emocionalmente., ej. Pilates, zumba, caminatas al aire libre etc. Por otro lado previene el sobrepeso y el control de peso es una de las cuestiones de las que más solemos estar pendientes las mujeres.

Recomiendo cuidar la salud hormonal, la dieta o alimentación, puede afectar la salud menstrual, así como la regularidad y la intensidad de los periodos. Mantener un peso saludable, desde pequeñas es parte de la prevención. Las enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, las cardiopatías y algunos tipos de cáncer, son factores de riesgo para las mujeres. Especialmente llegada la menopausia.

Hidratación adecuada, durante el embarazo y lactancia, sin dudas, pero siempre debemos consumir agua, porque en los ciclos menstruales, eliminamos mucho líquido, además de pérdidas de hierro.

Otro aspecto es la salud mental junto con la emocional, esto permite prevenir síntomas de ansiedad y depresión, pero además si hay déficit de algunas vitaminas o minerales puede agravar los síntomas.

¿En cuanto a la alimentación, pérdida de nutrientes como mencionabas en que contribuciones podemos hacer desde los alimentos para la salud femenina?

Una dieta rica en calcio y vitamina D ayuda a mantener la densidad ósea, incorporar las verduras de hoja verde, las almendras. Exposición al sol 10 min en horarios permitidos. También consumir salmón, pescados grasos, semillas chía, nueces es una excelente opción. Estos alimentos aportan magnesio y ácidos grasos. Aportar vitamina C de cítricos, frutillas, tomate, es bueno para producir de colágeno, y contribuir a la elasticidad de la piel. Para prevenir las pérdidas de hierro, por menstruaciones, debemos consumir: lentejas, huevo, carnes, vegetales de hoja verde: espinacas, acelga, kale que además contienen calcio los vegetales verdes como opción para quienes son vegetarianas.

Otro aporte fundamental son los pre y prebióticos, estos cuidan nuestra salud intestinal: alimentos fermentados como yogur, kéfir, y chucrut y los prebióticos como alimentos de las bacterias intestinales los encontramos en cebolla, avena, banana, ajo, manzana. Bajar el consumo de alimentos ultra procesados; que no sean de consumo diario, habitual, pero también, cero culpa si comemos un bombón, o helado los días que estamos menstruando por ejemplo. La comida también debe generar placer, y debemos mimarnos y cuidarnos, sobre todo a nosotras.

