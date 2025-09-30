Contagram: Gestión integral para emprendedores y pymes

¿Cómo fueron los inicios de la empresa?
Contagram nació de manera muy orgánica: un grupo de amigos, que también eran emprendedores, se cansaron de la típica desorganización que aparece cuando alguien empieza a gestionar su negocio. Planillas por un lado, mails por otro, recibos, facturas y mensajes de clientes desparramados en distintos lugares. Todo hacía que manejar un emprendimiento fuera caótico y poco eficiente. La idea fue clara desde el inicio: crear una herramienta que reuniera en un solo sistema todo lo que un emprendedor necesita para crecer de forma ordenada, simple y profesional. Lo que empezó como un proyecto chico, pensado para resolver nuestra propia necesidad, rápidamente se transformó en la solución que hoy ayuda a cientos de emprendedores y pymes en Argentina.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
Contagram es un sistema integral de gestión pensado para emprendedores y pymes. Permite administrar ventas y compras, emitir facturas, controlar stock, organizar la gestión financiera y acceder a reportes claros, todo desde un mismo lugar. Además, contamos con un diferencial clave: un soporte humano de calidad, siempre disponible para acompañar al cliente. No se trata solo de un software, sino de un equipo detrás que entiende las necesidades reales de quienes emprenden y que está dispuesto a guiarlos paso a paso. Esa combinación de tecnología intuitiva y atención personalizada es algo que nuestros usuarios valoran muchísimo.
¿Cómo se proyectan de cara al futuro?
Estamos en una etapa de innovación constante. Recientemente incorporamos tres funciones basadas en inteligencia artificial que simplifican y aceleran la gestión diaria, y seguimos desarrollando nuevas funcionalidades que potencian aún más la plataforma. Queremos que Contagram evolucione al ritmo de nuestros usuarios, siendo ese socio estratégico que les permite enfocarse en lo más importante: hacer crecer su negocio.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Nuestro mayor diferencial es que entendemos al emprendedor desde adentro, porque también fuimos uno. No somos un sistema frío ni un servicio que solo resuelve cuestiones técnicas. Contagram combina una herramienta digital completa con un equipo cercano, que escucha, acompaña y busca soluciones prácticas. Nuestra misión es que gestionar un negocio no sea una carga, sino un proceso simple, claro y hasta disfrutable.
Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?
Probablemente nos animaríamos antes a integrar inteligencia artificial y a apostar a nuevas tecnologías, porque vemos lo mucho que simplifican el trabajo diario. Sin embargo, cada paso del recorrido nos dio aprendizajes valiosos y nos ayudó a construir una herramienta sólida y humana.
¿Qué impacto buscan generar en los emprendedores y pymes que trabajan con ustedes?
Nuestro objetivo es que los emprendedores y pymes puedan crecer y desarrollarse de nuestra mano. Queremos que se sientan acompañados, comprendidos y respaldados en un camino que en Argentina no siempre es fácil. Si logramos que un emprendedor pueda enfocarse en lo que ama hacer, mientras Contagram le da orden, claridad y soporte, sentimos que estamos cumpliendo nuestra misión.
Datos de contacto:
WhatsApp: 5491128666721
Correo Electrónico: [email protected]
Instagram: @contagram_ar
por CONTENTNOTICIAS
Comentarios