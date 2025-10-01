Santa Julia nominada a Mejor Bodega del Nuevo Mundo 2025: un reconocimiento histórico para el vino argentino

El vino argentino vuelve a ser protagonista en el escenario internacional. La reconocida bodega Santa Julia, con fuerte presencia en más de 70 países, fue distinguida con una nominación a Mejor Bodega del Nuevo Mundo 2025 por la revista estadounidense Wine Enthusiast, una de las más influyentes del sector.

Los Wine Star Awards, organizados desde el año 2000, premian a enólogos, bodegas y regiones que generan un impacto significativo en el mercado mundial. El galardón de Mejor Bodega del Nuevo Mundo reconoce a los establecimientos ubicados fuera de Estados Unidos y Europa. Los ganadores se conocerán el próximo 13 de noviembre.

Santa Julia, referente del vino argentino en el mundo

Al recibir la nominación, Julia Zuccardi, tercera generación al frente de la bodega, expresó: “El solo hecho de estar nominados posiciona a Santa Julia como una referencia del vino argentino en Estados Unidos y se proyecta también a los más de 70 países a los que exportamos. Competir en premios tan importantes demuestra la creciente valoración que se le da, no solamente a la calidad enológica, sino también a la sustentabilidad productiva y social de los vinos que elaboramos”.

Nacida en 1996, Santa Julia se consolidó como una marca emblemática del vino argentino, reconocida a nivel local e internacional por su búsqueda constante de innovación y excelencia. La bodega refleja la diversidad y riqueza de los suelos mendocinos, combinando estilos únicos con un fuerte compromiso con el desarrollo sustentable. Desde el viñedo hasta cada etapa de elaboración, aplica procesos que reducen el impacto ambiental y potencian la integración de la comunidad que la conforma.

“No nos da lo mismo” es más que un slogan, refleja una manera diferente de tomar decisiones y de vivir la vitivinicultura.

Así lo explica Julia Zuccardi: “Conocer Santa Julia implica mucho más que degustar un vino. Cuando recibimos visitantes buscamos que vivan una experiencia inmersiva, que conecten con ese intangible que es la pasión y el compromiso con nuestra tierra, nuestra comunidad y las historias detrás de cada botella. No nos da lo mismo hacer cualquier vino y no nos da lo mismo la manera de hacerlos”.

La calidad y la innovación son premisas que forman parte del ADN y del patrimonio de los Zuccardi. Así lo entienden y así lo viven, por lo cual desarrollaron hace ya más de 30 años un departamento de I+D y un vivero propio en finca Santa Rosa, para asegurar la trazabilidad y calidad en sus vinos.

Hoy, la bodega cuenta con más de 400 hectáreas orgánicas certificadas entre sus fincas de Maipú y Santa Rosa. Una filosofía de respeto y cuidado de la tierra que ponen en práctica cada día. El 100% del agua que utilizan en el proceso de vinificación es procesada en su planta para tratamiento de efluentes y reutilizada en el riego de los viñedos. La conservación de la flora nativa funciona como corredor biológico, para evitar el aumento de las poblaciones de insectos que afectan al viñedo y el uso de pesticidas o herbicidas.

Además, los Zuccardi impulsan el desarrollo comunitario. En sus fincas de Maipú y Santa Rosa crearon y gestionan 2 centros de costura para las esposas de los trabajadores, 2 jardines maternales, 1 CENs (programa de finalización del secundario) junto a la DGE (Dirección General de Escuelas), y centros deportivos y culturales, abiertos tanto a los colaboradores como a familias de las comunidades cercanas.

Innovación, vinos naturales y sustentabilidad

En la última década, Santa Julia se volcó además a la creación de nuevas propuestas como los Vinos de Sed, con gran aceptación en vinotecas y restaurantes, y los Vinos Naturales, un segmento de creciente demanda en Argentina y en el mundo.

La nominación de Santa Julia en los Wine Star Awards 2025 no solo refuerza el prestigio de la bodega, sino que también consolida a Mendoza y al vino argentino como referentes de calidad, innovación y sustentabilidad a nivel global. Con esta distinción, la bodega continúa marcando el camino hacia un futuro en el que el vino argentino gane cada vez más protagonismo en las mesas y copas del mundo.

Fundada en 1988, la revista Wine Enthusiast es referente global en la industria vitivinícola, con más de 800.000 suscriptores. Sus catas y artículos especializados influyen en consumidores y profesionales, otorgándole aún más relevancia a este reconocimiento.