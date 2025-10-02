“Del caos al método: la lección más valiosa que me dejó emprender”

Recuerdo una etapa particular: los primeros meses de Nobuk, una plataforma e-learning que habíamos diseñado para ayudar al público universitario a incorporar fácilmente conocimientos con cápsulas audiovisuales. Aún estábamos ajustando la plataforma y aprendiendo sobre la marcha. El entusiasmo era inmenso, pero el desorden nos pasaba factura. Cada día traía una sorpresa: e-mails sin responder, entregas que se atrasaban, esfuerzos que se duplicaban. Ahí entendí, por primera vez con crudeza, que el caos no es una etapa natural del crecimiento, sino una señal de alarma.

Más adelante, con Ticmas Profesional, ya una plataforma e-learning regional y dentro de un marco y estructura mucho más grande, los desafíos fueron otros: trabajar con equipos dispersos, coordinar con plazos estrictos, atender a diferentes públicos. Si no hubiéramos aprendido de los errores anteriores, probablemente hubiésemos colapsado. Lo que nos salvó fue haber pasado del caos al método: aprender a documentar, a planificar, a sostener procesos más allá de las personas.

Ese cambio de paradigma fue el inicio de lo que actualmente es nuestro servicio core en Bethel Business & Technology Solutions, empresa que fundé junto a un equipo experto en la creación de negocios y en la escalabilidad sustentable de los mismos, acompañado del uso eficiente de la tecnología. Hoy Bethel acompaña a las empresas precisamente en ese paso crítico, pasar del desorden a la precisión operativa. Entendimos que el crecimiento no es cuestión de trabajar más, sino de trabajar con un sistema que dé dirección. En Bethel diseñamos ese sistema: creamos estructuras claras, documentamos procesos, formamos equipos y construimos mecanismos replicables que hacen posible que el negocio siga funcionando incluso cuando sus líderes no están.

Nuestro trabajo no se trata solo de ordenar tareas; se trata de transformar el caos en un método que libere tiempo, reduzca el margen de error y devuelva confianza al equipo y a sus clientes. Lo vimos este año en organizaciones que habían crecido rápido sin estructura. Crecer a fuerza de improvisación les había dado clientes, pero también desgaste, errores y frustración interna. Con un método claro, redefinimos roles, documentamos flujos y establecimos prioridades. Y el resultado fue inmediato: equipos más enfocados, entregas puntuales, socios que pudieron volver a mirar el futuro sin quedar atrapados en el día a día.

Porque una empresa, igual que un reloj, no necesita moverse más rápido, sino avanzar con precisión. Y la precisión no aparece sola: se diseña, se construye y se sostiene. Las agujas —las tareas— necesitan un mecanismo que marque el ritmo. Los engranajes —las personas— deben estar alineados entre sí y con el propósito común. Solo así el reloj deja de atrasar y empieza a marcar la hora con exactitud.



Los errores no son un obstáculo, son una brújula. El caos lo que mostró fue qué no hacer; mientras que el método nos enseñó cómo crecer de manera sostenible. Y esa es, sin dudas, la lección más valiosa que me dejó el emprender: la energía sola no alcanza, pero bien canalizada puede transformar cualquier organización. Y hoy, esa energía canalizada a través de un método probado es el corazón de Bethel.

Acerca de Samuel Gómez y Bethel Business & Technology Solutions

Samuel A. Gómez es CEO de Bethel Business & Technology Solutions y cofundador junto con sus hermanos y socios Rocio Esther Gómez, Isabella Belén Gómez y Emanuel Emil Gómez. Asimismo cuentan con un equipo de expertos, liderados por Mauricio Denaro, quien tiene amplísima experiencia operativa como emprendedor y consultor Business. A su vez, Samuel cuenta con formación universitaria como abogado y profesor superior en la Universidad Católica Argentina (UCA) y con un Master in Business & Technology de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA). Fue líder estudiantil, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, siendo acreedor del Premio Derisi a la Mejor Gestión del año 2018, y tesorero de la Federación de Estudiantes UCA durante los años 2017 y 2018; luego, cofundó Nobuk, incubado por Telefónica Open Future e Ignite Sessions; luego ese proyecto evolucionó en Ticmas Profesional, logrando expandirse a todo Latinoamérica y logrando grandes hitos tales como la alianza entre Ticmas-UdeSA con el lanzamiento del curso de Tecnologías Emergentes. Ha prestado consultoría al sector público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y a múltiples organizaciones privadas y startups. Y actualmente, desde Bethel, brinda consultoría en gestión de procesos y estrategia operativa para aquellas organizaciones que buscan ordenarse y escalar con precisión, de manera que sea sostenible en el tiempo.

Datos de contacto

por CONTENTNOTICIAS