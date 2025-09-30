LerenTools: el hub de herramientas que revoluciona la gestión del eCommerce en Tiendanube

En un escenario donde las tiendas online siguen en constante crecimiento, la eficiencia se volvió un diferencial competitivo. Cada clic importa y cada error puede costar una venta. Bajo esa premisa nace LerenTools, un hub de aplicaciones integrado a Tiendanube, que apunta a facilitar la gestión diaria de las marcas y a profesionalizar sus negocios online.

“Detectamos que muchas marcas invertían tiempo en tareas repetitivas y no lograban automatizar procesos claves. LerenTools surge para resolver esas necesidades, con soluciones simples, locales y pensadas 100% para Tiendanube”, explican desde la empresa.

Soluciones a medida

Nuestro catálogo de aplicaciones ofrece distintas soluciones que se instalan de forma directa en la tienda.

Entre las más utilizadas figuran:

Reglas de Negocio Avanzadas, que permiten configurar automáticamente qué opciones de pago, envío o descuentos se muestran en el checkout. Incorporando además, la posibilidad de gestionar ventas mayoristas dentro de Tiendanube de forma eficiente.



Preventa y personalizados, ideal para lanzamientos o productos a medida, que ordena los estados intermedios y comunica al cliente los tiempos de entrega.



Acciones masivas, que simplifican tareas rutinarias como actualizar órdenes, productos o clientes mediante filtros avanzados.



Etiquetas personalizadas, una opción para imprimir en lote etiquetas de pedidos con distintos formatos o diseños propios.



Cucardas personalizadas, que refuerzan la identidad de marca y ayudan a destacar promociones o mantener informado al cliente.



Mapa Avanzado, ofrece un completo mapa para mostrar en cada tienda online cada punto de venta, sucursal de una marca con filtros y detalles avanzados.



El valor agregado

Más allá de cada aplicación puntual, LerenTools se presenta como un socio tecnológico. Al centralizar la gestión, permite a empresas y emprendedores enfocarse en lo estratégico: vender más y fidelizar clientes.

LerenTools contempla planes escalables, soporte local y una prueba gratuita de siete días. “Queremos que los usuarios prueben y vean el impacto real en su operación antes de decidir”, remarcan desde la compañía.

Un mercado en expansión

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el eCommerce en el país creció un 185% en los últimos tres años. En ese contexto, la demanda de soluciones que agilicen procesos y reduzcan errores no deja de aumentar.

Con actualizaciones constantes y foco en la simplicidad, LerenTools se consolidó como un actor clave dentro del ecosistema de Tiendanube, ofreciendo a las marcas la posibilidad de dar un salto de calidad en su operación diaria.

Conocé más de LerenTools en:



Web:www.lerentools.com

