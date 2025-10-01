Ruka Growth: Entrenar las habilidades esenciales para transformar empresas

Liliana y Ana, ¿por qué hablan de habilidades esenciales y qué impacto tienen en los resultados?

En el mundo laboral, solemos hablar de lo técnico como lo “duro” y de lo humano como lo “blando”. Pero en Ruka Talento lo vemos distinto: lo humano es lo esencial. Son esas competencias las que definen cómo trabajamos juntos, cómo lideramos y cómo tomamos decisiones que dejan huella. Cuando faltan, ninguna técnica alcanza. Las llamadas habilidades blandas —que en realidad son las más duras de entrenar— tienen un impacto directo: conversaciones claras evitan errores, la escucha activa detecta problemas a tiempo, y un liderazgo empático motiva y reduce la rotación. El resultado se refleja en productividad, menor ausentismo, mejor servicio y, en definitiva, mayor rentabilidad.

¿Qué cambios en el contexto hacen más urgente entrenarlas?

El trabajo híbrido exige comunicación clara y confianza a distancia; las nuevas generaciones buscan propósito y líderes que escuchen; la inteligencia artificial pone en valor la empatía, la creatividad y el criterio ético. A eso se suma la necesidad de resiliencia frente a la incertidumbre y la centralidad del bienestar emocional. Hoy estas competencias son un factor clave de competitividad.

¿Cómo es la metodología que aplican?

Diseñamos programas a medida, con entrenamientos vivenciales basados en casos reales y actividades prácticas que garantizan la aplicación inmediata. Según la necesidad, integramos coaching y evaluamos el impacto para sostener el desarrollo.

¿Pueden compartir algún ejemplo?

Las transformaciones, muchas veces, empiezan con gestos simples: un gerente que aprendió a no convocar reuniones sin propósito; una líder que descubrió cómo interrumpía a su equipo y logró generar confianza al escuchar de verdad; o un equipo que se entrenó para respetar la duración de las reuniones, evitando esos encuentros interminables que empiezan sin hora de cierre y terminan sin decisiones claras. Con tiempos definidos y objetivos concretos, ganaron foco, agilidad y resultados visibles. Es en lo cotidiano donde se juega la cultura de trabajo y se sostienen los resultados.

¿Qué diferencia a Ruka y cómo ven el futuro del entrenamiento en estas habilidades?

Nuestro diferencial está en la combinación de experiencia organizacional, honestidad profesional y acompañamiento cercano. No prometemos cambios mágicos, proponemos procesos que transforman. Porque entrenar habilidades no es un evento: es un camino. Y creemos que el futuro del management argentino irá en esa dirección: integrar estas habilidades como palanca estratégica de competitividad, innovación y retención de talento.

por CONTENTNOTICIAS