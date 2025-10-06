Egresaditos: una fiesta que cierra etapas y abre recuerdos

La fiesta de egresados, incluso en edades tempranas, marca el cierre de una etapa y el inicio de otra. Para que sea mágica:

Buena pista y espacio suficiente para bailar, jugar y compartir.

Animación profesional: como Cuak Animaciones con DJ, pantalla y juegos.

Comida pensada para todos: chicos, padres y docentes.

Detalles personalizados: decoración, carteles, recuerdos.

Un cierre emocionante: regalos, fotos y música que los despida con alegría.

En Polinomio celebramos este momento con toda la energía que se merece.

Polinomio Eventos

Díaz Colodrero 2748 / 52 -Villa Urquiza-

whatsapp coord general 11.6604.1620 (Sandra)

4524 . 2560 // 4521 . 7290

@polinomioeventos

polinomioeventos.com.ar

