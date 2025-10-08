Mejor sí hablar de ciertas cosas: El ABC de la discapacidad

Muchos colegas y entendidos ya lo vienen expresando, pero no quiero dejar de plasmar mi voz también con respecto a algo fundamental. Con InCluencers, terapeutas, e incluso algunos colegas de los Medios y hasta políticos (menos), venimos coincidiendo en la enorme preocupación que nos generan los términos inexactos, incorrectos, poco felices, arcaicos, peyorativos, que periodistas, políticos e “investigadores” están utilizando en sus intervenciones en Medios de Comunicación a la hora de hablar de personas con discapacidad. Y no, no llegan ni las disculpas, ni fe de erratas, ni autocorrecciones, porque la ignorancia y la irresponsabilidad a la hora de comunicar, es alarmante. No quisiera repetir nada de lo que escuché ni leí. Me hieren tanto algunas palabras que, en muchos casos, tuve que dejar de ver un informe televisivo y de leer una nota, por la bronca y la impotencia que me generaron algunas palabras.

Ninguna persona merece que se refieran a ella como se están refiriendo muchos, a las personas con discapacidad. De verdad es preocupante. Es grave. Hemos debatido entre inCluencers largamente al respecto -tanto en público como en privado- estos días. Me atrevería a decir que hasta nos alarma más esta cuestión de comunicaciones masivas lamentables y garrafales que los presuntos actos de corrupción que pusieron a la discapacidad en el podio de los tópicos de interés público. En realidad, cualquier tema que se desee exponer debería nombrarse con corrección. ¿Está bien que se hable? ¿Está bien que no se hable de discapacidad? ¿Es una “moda” hablar de discapacidad? ¿Es un tabú hablar de discapacidad? No me quiero meter a juzgar eso. Cada quién sabrá su posición personal, pública y política en la vida y decidirá lo que considere apropiado para este momento. También, valoro los silencios respetuosos, no es que crea obligatorio generar información. Sí, me parece fundamental aclarar, suplicar que, si se decide abordar cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, se debe hacer con la terminología adecuada y con sentido de la responsabilidad.

Entiendo (y más que muchos, dado que trabajo con equipos políticos hace casi 10 años) que siendo un año de Campaña Electoral, hay temas que “conviene tratar” o que “no conviene” tratar. Esto ha sido así desde tiempos inmemoriales, y no es exclusivo de “el tema” de la discapacidad. Simplemente son “las reglas del juego”. La agenda de Campaña es delicada siempre.

También, por otro lado, he oído que hay posturas que afirman con total certeza, que se trata de una “cuestión política” por ser -justamente- “año de Campaña”. Puede ser, pero si hay alguna presunción de actos de corrupción que ponen en jaque los derechos de las personas con discapacidad, por más surrealista que parezca, creo que todos deberíamos exigir el esclarecimiento de los hechos (no importa si no es en los Medios, eso es una parte del todo y esto es una cuestión de la Justicia). No hay que perder el foco de lo importante, no hay que minimizar y caer en “Es otro “Boca - River” político”. Todos tenemos que desear que la Justicia aclare todo esto. La discusión política no debería distraernos, cuando está en juego saber la verdad sobre situaciones graves que afectan a las personas con discapacidad.

